Presentato ufficialmente in patria il mese scorso — con tanto di “magica” versione speciale —, Redmi Pad Pro è il nuovo tablet del secondo brand di Xiaomi e vuole proporsi come alternativa degna di nota nel mondo dei tablet Android e non solo grazie ad una dotazione tecnica equilibrata posta al servizio dell’intrattenimento, ad alcuni accessori dedicati e alla previsione di un’interessante promozione di lancio.

Caratteristiche e accessori di Redmi Pad Pro

Come si accennava in apertura, Redmi Pad Pro mette sul piatto una scheda tecnica completa e pensata per soddisfare le esigenze di quanti siano alla ricerca di un tablet con cui rilassarsi e godersi un po’ di sano intrattenimento audiovisivo al termine di una giornata ricca di impegni.

Nella fattispecie, il nuovo tablet di Redmi dispone di un display da 12,1 pollici di diagonale con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) a 249ppi, con un rapporto di aspetto di 16:10 e una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco fino a 180 Hz (fino a 240 Hz con penna), luminosità di 500 nit, rapporto di contrasto 1500:1, vetro protettivo Corning Gorilla Glass 3 e certificazioni S++ e TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu. L’esperienza di intrattenimento è completata dai quattro speaker integrati con supporto Dolby Atmos.

Per quanto riguarda le prestazioni, Redmi Pad Pro si affida alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, un chipset a 4 nm con CPU octa-core e GPU Adreno. Due i tagli di memoria previsti: 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. Il tablet di Redmi promette un’esperienza di intrattenimento prolungata grazie alla sua batteria da 10.000 mAh, che supporta la ricarica rapida a 33 watt.

Quanto al software, Redmi Pad Pro sfrutta HyperOS di Xiaomi e integra funzioni utili come la collaborazione tra dispositivi. Redmi ha previsto anche una gamma di accessori per sfruttare al meglio il tablet: la Redmi Smart Pen supporta 4096 livelli di pressione e integra una batteria da 80 mAh, che dovrebbero garantire fino a 12 ore di utilizzo; la tastiera dedicata Redmi Smart Keyboard, invece, offre una travel distance di 1.3mm e un key pitch di 19mm e mette a disposizione anche un comodo alloggiamento per la penna; insieme, i due accessori rendono Redmi Pad Pro uno strumento comodo anche per la produttività, oltre che per il menzionato intrattenimento.

Il tablet di Redmi propone un design moderno ma tutt’altro che iconico: le cornici sono uniformi, ma non particolarmente sottili e le colorazioni proposte sono tre: Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue.

display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 2560 x 1600 (249 ppi), con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 180 Hz (240 Hz con penna), luminosità di 600 nit e vetro Gorilla Glass 3

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con processore octa-core e GPU Adreno

6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1,5 TB)

fotocamera posteriore con sensore da 8 MP

fotocamera anteriore con sensore da 8 MP

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

quattro altoparlanti con Dolby Atmos

batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

sistema operativo: Android 14 con HyperOS

dimensioni e peso: 280 x 181,85 x 7,52 mm, 571 g.

Prezzo, disponibilità e promo lancio

Redmi Pad Pro arriva sul mercato italiano oggi, 20 maggio 2024, nei tre colori Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue. I prezzi di listino previsti sono di 329,90 euro per la versione 6 GB + 128 GB e di 369,90 euro per quella 8 GB + 256 GB. Il dispositivo è acquistabile su mi.com e su Xiaomi Store Italia da domani 21 maggio.

Soltanto nel periodo dal 21 maggio all’11 giugno su mi.com, la configurazione 6GB+128GB sarà disponibile in bundle con la cover da 39,90€, mentre la configurazione 8GB+256GB prevederà un bundle con Redmi Smart Keyboard (99,90€) insieme a Redmi Smart Pen (79,90€).

Il solo taglio base sarà acquistabile anche da Unieuro e nei principali negozi di elettronica a partire dal prossimo 30 maggio.

