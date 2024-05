Ormai è piuttosto chiaro che durante l’evento Galaxy Unpacked del prossimo luglio vedremo parecchie novità. Samsung non presenterà solo la nuova gamma di pieghevoli, che sarà composta da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma anche tanto altro: tra i vari wearable, ci sarà quasi certamente il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Watch7 Ultra, che oggi possiamo iniziare a scoprire da vicino grazie a una serie di render dettagliati che ne mostrano il design.

Il design di Samsung Galaxy Watch7 Ultra anticipato da queste immagini

Il Galaxy Unpacked estivo potrebbe essere particolarmente interessante quest’anno: in base a quanto sappiamo, il produttore dovrebbe presentare i sopra citati smartphone pieghevoli, la nuova gamma di smartwatch della serie Galaxy Watch7 e forse non solo; l’evento potrebbe lanciare ufficialmente anche Galaxy Ring, l’atteso anello smart che Samsung ha mostrato a partire da gennaio in un paio di occasioni, mentre per la gamma Galaxy Tab S10 potremmo dover attendere un po’ di più.

Una delle novità più intriganti attese per l’Unpacked del prossimo luglio è Samsung Galaxy Watch7 Ultra: si tratterebbe del primo smartwatch con questa denominazione e andrebbe a piazzarsi sulla vetta della gamma. In queste ore, grazie a una collaborazione tra Smartprix e @OnLeaks possiamo mostrarvi una serie di immagini in alta definizione che mostrano quello che dovrebbe essere il design del nuovo modello.

In base a quello che possiamo vedere, Galaxy Watch7 Ultra dovrebbe apportare interessanti modifiche al design visto finora sulla serie di Samsung: saltano subito all’occhio l’aspetto più squadrato, il terzo pulsante fisico e gli altoparlanti più grandi. Procediamo però con ordine.

I render ci mostrano uno smartwatch con schermo rotondo circondato da un frame squadrato, che dona un aspetto diverso dal “solito” al prodotto pur senza avvicinarsi al principale concorrente di casa Apple. Il display rimane circolare, garantendo un aspetto visivo familiare per gli utenti ed evitando possibili rielaborazioni e adattamenti dell’interfaccia della One UI Watch basata su Wear OS. Non dovrebbe mancare la ghiera rotante, apprezzata da tanti utenti.

Parlando di ingombri, sembra che lo schermo misuri approssimativamente 1,5 pollici (come Galaxy Watch6 Classic); le dimensioni di Watch7 Ultra crescerebbero un po’ rispetto a quest’ultimo, attestandosi a 47 x 47,4 x 16,4 mm, probabilmente a causa delle sopra citate nuove forme. Un’occhiata un po’ più attenta ci permette di notare la presenza di un pulsante aggiuntivo (di forma circolare) sul lato destro dell’orologio: per ora non sappiamo che funzione avrà, ma potrebbe servire a lanciare funzionalità specifiche scelte dall’utente.

Capovolgendo Galaxy Watch7 Ultra possiamo dare uno sguardo ai sensori, che risultano disposti in modo un po’ diverso dal modello attualmente in commercio; il sensore per la temperatura sembrerebbe essere stato spostato leggermente più in alto. Il cinturino sembra integrarsi ancora meglio con il corpo dello smartwatch, e potrebbe offrire un diverso metodo di sgancio: basandoci sulle immagini, pare che i pulsanti non si trovino più sul cinturino stesso, ma sulla parte posteriore dell’orologio.

Lo abbiamo accennato più su: il nuovo modello dovrebbe integrare speaker decisamente più grandi rispetto a quelli dei predecessori, posizionati sul lato sinistro; Samsung vuole migliorare l’esperienza generale sotto questo punto di vista.

Samsung Galaxy Watch7 Ultra sarà quasi certamente presentato durante il Galaxy Unpacked del mese di luglio 2024 in buona compagnia: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulle ultime novità e anticipazioni in attesa dell’evento. Cosa vi aspettate dal primo esponente della gamma Ultra nel ramo smartwatch?