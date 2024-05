Il mese scorso Google ha deciso di mettere Gomma Magica, Magic Editor e altre avanzate funzionalità di modifica basate sull’intelligenza artificiale a disposizione di tutti gli utenti Google Foto senza la necessità di stipulare appositi abbonamenti. Ora questa espansione sta iniziando a essere implementata per i possessori di dispositivi Google Pixel, in attesa che arrivi a tutti gli utenti Google Foto.

Google espande Magic Editor e altri strumenti per Google Foto

D’ora in poi tutti gli utenti di Google Foto per Android e iOS riceveranno 10 salvataggi della libreria Magic Editor al mese. Per apportare ulteriori modifiche è necessario un piano Google One Premium (2+TB) o essere un utente Google Pixel. In termini di requisiti è necessario Android 8 o versioni successive, almeno 4 GB di RAM e un chipset a 64 bit.

Anche i seguenti strumenti AI che prima richiedevano un abbonamento a Google One saranno gratuiti per tutti gli utenti di Google Foto:

Magic Eraser (Gomma magica)

Unblur (mette a fuoco le parti delle immagini sfocate)

Sky suggestions (Suggerimenti del cielo)

Color pop (esplosione colori)

Effetto HDR per foto e video

Portrait blur (Sfocatura del ritratto)

Portrait light (aggiusta la posizione e l’intensità della luce)

Foto cinematografiche

Stili nell’editor di collage

Effetti video

Google aveva dichiarato che avrebbe iniziato a lanciare molti degli strumenti di editing di Google Foto basati sull’IA a partire dal 15 maggio e ora ci sono alcune segnalazioni su Reddit di utenti che li hanno ricevuti sui loro dispositivi Google Pixel meno recenti.