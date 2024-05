L’attuale selettore delle immagini su Android (Photo Picker in inglese) è stato introdotto con Android 13 e progettato per migliorare la privacy degli utenti dando loro la possibilità di scegliere quali contenuti multimediali condividere con una determinata applicazione, piuttosto che dare l’accesso a tutta la libreria. Al momento manca di una funzione essenziale, che però Google ha confermato arriverà nei prossimi mesi.

Il selettore delle immagini è disponibile su tutti i dispositivi con le versioni più recenti di Android, ma è stato molto spesso evitato da diverse applicazioni di terze parti, che non ne hanno implementato le API per via di alcune mancanze gravi. Se da un lato la possibilità di selezionare immagini anche dal cloud è stata implementata recentemente, ciò che è ancora mancante è una barra della ricerca quando andiamo a selezionare un’immagine o un video da caricare su un’applicazione.

Allo stato attuale, infatti, il selettore delle immagini presenta una scheda “Foto”, che mostra le immagini e i video in ordine cronologico inverso, e una scheda “Album”, che suddivide i contenuti nelle cartelle Fotocamera, Video, Download e via dicendo.

Va da sé quindi che chi possiede una vasta libreria multimediale, soprattutto sul cloud, potrebbe avere difficoltà a cercare immagini o video di un determinato giorno, ritrovandosi a scorrere centinaia di contenuti prima di trovare quello di proprio interesse.

La barra della ricerca arriverà entro la fine dell’anno

Durante il Google I/O 2024, che quest’anno ha visto la presentazione di tante nuove funzioni di intelligenza artificiale in arrivo su Android, l’azienda di Mountain View ha confermato che aggiungerà la funzionalità di ricerca nel selettore di immagini entro la fine dell’anno.

Questa funzione permetterà quindi di effettuare ricerche sia nelle librerie locali che in quelle in cloud, facilitando l’individuazione di immagini e video specifici indipendentemente dalla data di scatto o registrazione. Sarà dunque possibile cercare contenuti multimediali impostando come metodo di ricerca volti specifici, punti di riferimento o parole chiave, più o meno come è già possibile fare su Google Foto.

Nell’attesa che la barra di ricerca arrivi finalmente nel selettore delle immagini, esiste un trucco temporaneo per trovare rapidamente una foto da caricare su un’app. Tutto ciò che dovete fare è aprire Google Foto, cercare l’immagine desiderata e contrassegnarla come preferita. Così facendo, una volta che utilizzerete il selettore delle immagini vi basterà recarvi nella scheda “Album” per trovare la foto desiderata all’interno della cartella “Preferiti”.