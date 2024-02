Il team di Google ha annunciato di avere dato il via al rilascio del supporto a Google Foto e ad altri servizi cloud per il selettore di immagini di Android, funzionalità già attesa da qualche settimana.

Ciò significa che gli utenti potranno sfruttare tale soluzione per condividere più rapidamente i contenuti multimediali desiderati, il tutto con un’interfaccia curata e moderna.

Android migliora il supporto a Google Foto

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View in un post sul blog ufficiale, il selettore di immagini di Android è sempre stato il punto di accesso alla propria libreria multimediale locale, in quanto vanta un’interfaccia sicura e ordinata per data per dare alle varie app l’accesso a immagini e video.

Ebbene, a dire del team di sviluppatori è arrivato il momento di compiere il passo successivo e consentire agli utenti di sfruttare tale strumento per avere accesso anche ai contenuti conservati sul cloud.

Le immagini di cui è stato eseguito il backup, note anche come “foto cloud”, verranno ora unite a quelle locali nel selettore di foto di Android, eliminando così la necessità per gli utenti di passare da un’app all’altra. Inoltre, tutti gli album che sono stati creati nella propria app di archiviazione cloud saranno facilmente accessibili nella scheda degli album del selettore di foto.

Il team del colosso di Mountain View precisa che questa novità è già in fase di rilascio con l’aggiornamento di sistema di Google di febbraio e sarà disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 12 (o versione superiore).

Google Foto supporta già questa nuova funzionalità ma Google precisa che le relative API sono aperte a qualsiasi app multimediale cloud idonea, aggiungendo che il selettore delle immagini di Android tenterà di selezionare automaticamente un’app multimediale cloud ma gli utenti avranno la possibilità di modificarla o rimuoverla in qualsiasi momento dalle impostazioni del selettore delle foto.