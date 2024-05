Tiscali Mobile, l’operatore virtuale di rete mobile (MVNO) appartenente al Gruppo Tessellis e attivo su rete TIM, ha annunciato nelle ultime ore che a partire dal 13 maggio 2024 lancerà ufficialmente il servizio 5G per i propri clienti. Si tratta di un’importante evoluzione per Tiscali, che attualmente offre connettività 2G e 4G con velocità fino a 225 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

A giorni anche Tiscali Mobile offrirà la rete 5G ai propri clienti

L’annuncio, sebbene non esplicito ma alquanto eloquente, è arrivato attraverso un misterioso post pubblicato sui canali social dell’operatore nel pomeriggio dell’8 maggio. Il messaggio recita:

Un numero e una lettera rivoluzioneranno il nostro modo di navigare in mobilità. Stay tuned.

Nell’immagine allegata compare la scritta “5GIORNI e arriva. Pronti? Un indizio? È un numero e una lettera”. Gli indizi forniti non lasciano spazio a dubbi: il riferimento è chiaramente al 5G e alla data di lancio prevista tra 5 giorni, ovvero il 13 maggio 2024.

Tiscali va così ad aggiungersi alla lista degli operatori virtuali che offrono accesso alla rete di nuova generazione, dopo l’annuncio del lancio del 5G da parte di ho. Mobile avvenuto anch’esso nelle scorse ore.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle modalità di implementazione del 5G. Non è ancora chiaro se sarà disponibile da subito per tutti i clienti Tiscali o se inizialmente sarà riservato solo ai nuovi clienti, magari con offerte dedicate o opzioni aggiuntive da attivare. Sarà interessante capire anche se l’accesso al 5G prevederà limitazioni di velocità o se invece gli utenti potranno sfruttare appieno le potenzialità della rete di TIM.

Il lancio del 5G rappresenta un importante traguardo per Tiscali Mobile

Dopo aver completato lo spegnimento della rete 3G di TIM nel lontano 2022 e aver implementato il VoLTE a partire da marzo dello stesso anno, questo passo permetterà all’operatore di offrire ai propri clienti un servizio ancora più completo.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Tiscali per scoprire tutti i dettagli dell’offerta 5G. Quali saranno i costi? Ci saranno promozioni dedicate per chi passa a Tiscali o per i già clienti? Il 5G sarà incluso in tutte le offerte o sarà un’opzione a pagamento? Queste e altre domande troveranno risposta nei prossimi giorni.