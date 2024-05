Il “regno” di Samsung Galaxy S24 Ultra tra i flagship del produttore è iniziato solo da pochi mesi, ma il mondo della tecnologia corre senza fermarsi mai: in queste ore sono infatti spuntate alcune indiscrezioni sul modello in arrivo a inizio 2025, Samsung Galaxy S25 Ultra, che potrebbe fare un passo in più per quanto riguarda la memoria RAM e la diagonale dello schermo.

Samsung Galaxy S25 Ultra con 16 GB di RAM e ancora più grande?

La serie Samsung Galaxy S25 è attesa per le prime settimane del prossimo anno, e prima di allora il produttore si concentrerà su diverse altre novità: tra luglio e i mesi successivi toccherà a Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, alla serie Galaxy Watch7, all’atteso Galaxy Ring e non solo. Questo però non significa che nel frattempo non spuntino rumor e indiscrezioni sulla gamma flagship del 2025, e quest’oggi ci concentriamo in particolare su Galaxy S25 Ultra.

Con Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra, Samsung ha proposto sul mercato versioni con memorie interne fino a 1 TB, ma non si è spinto oltre i 12 GB per quanto concerne la memoria RAM. Le cose potrebbero cambiare con Galaxy S25 Ultra, che secondo Sawyer Galox potrebbe essere commercializzato nelle seguenti versioni:

12-256 GB

16-512 GB

16 GB – 1 TB

Come potete vedere, la versione “base” dovrebbe rimanere all’attuale configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (che non sarà espandibile), mentre quelle più costose, da 512 GB e da 1 TB, potrebbero disporre di ben 16 GB di RAM. Samsung dovrebbe utilizzare memorie LPDDR5X e UFS 4.0. In più, sembra che la casa sud-coreana possa offrire un piccolo aumento della diagonale del display: basandosi sull’ultimo prototipo, il leaker parla di uno schermo da ben 6,9 pollici, leggermente più grande rispetto a quello di Galaxy S24 Ultra, che si ferma a 6,8 pollici.

Samsung continuerà a puntare molto sulle funzionalità Galaxy AI, e un aumento della RAM potrebbe fare comodo anche per le funzioni di intelligenza artificiale. Proprio di recente sono spuntati rumor su Battery AI, che potrebbe offrire interessanti miglioramenti per l’autonomia degli smartphone. Nei prossimi mesi torneremo sicuramente a parlare della gamma Samsung Galaxy S25: c’è ancora tempo prima dell’uscita, prevista per il primo trimestre 2025.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra