Google sta facendo il possibile per fare in modo che il suo chatbot di intelligenza artificiale diventi parte integrante dell’esperienza Android. In quest’ottica ora la società sta aggiungendo una sezione per Google Gemini nell’App Google.

Come riportato da AssembleDebug su X, l’App Google per Android prossimamente includerà una scheda dedicata a Gemini all’interno della pagina delle impostazioni, tra le opzioni “Assistente Google” e “Voce”.

Google Gemini sta per approdare nelle opzioni dell’App Google

AssembleDebug afferma che gli utenti che hanno già aderito all’utilizzo di Gemini verranno reindirizzati alla finestra di chat dell’app durante l’accesso a questa nuova voce di menu, mentre coloro che non sono ancora passati a Gemini potranno abilitare per la prima volta il chatbot AI sui propri dispositivi Android.

Sebbene il colosso di Mountain View abbia fatto grandi passi avanti nel migliorare l’esperienza del chatbot, Google Gemini è ancora indietro rispetto a Google Assistant, in quanto alcune funzionalità sono ancora assenti, come ad esempio la modalità interprete e le routine.

Il chatbot non è nemmeno in grado di lanciare una playlist di musica da una piattaforma di streaming, ma se non altro sta per ottenere il supporto per YouTube Music tramite apposite estensioni.