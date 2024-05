Proseguono i lavori in casa Google inerenti allo sviluppo della prossima versione del robottino verde, l’azienda ha infatti da poco rilasciato la versione Beta 1.2 di Android 15, grazie alla quale sono stati sistemati vari bug a livello di sistema.

Nonostante manchi ancora qualche mese prima dell’avvento della futura nuova versione stabile, abbiamo già avuto modo di farci un’idea di alcune delle novità che potrebbero essere introdotte con la futura versione di Android: a titolo di esempio abbiamo visto come Android 15 potrebbe permettervi di scegliere il dispositivo per la riproduzione audio dallo smartwatch, come il sistema potrebbe impedirvi di disattivare il Bluetooth e come sarà in grado di spegnere automaticamente lo schermo, quella che potrebbe essere una piccola modifica per la gesture predittiva “Indietro”, come Android 15 potrebbe finalmente vantare una modalità desktop, novità per la luminosità del display e la gestione delle notifiche, oltre ad alcune novità per Auracast e la condivisione audio Bluetooth e una possibile opzione che consentirà di forzare le app alla modalità scura.

Anche oggi torniamo a parlare, grazie al lavoro dell’instancabile Mishaal Rahman condiviso con i colleghi di androidauthority, di una possibile futura novità della prossima versione del sistema operativo, questa volta riguardante la modalità landscape.

Android 15 potrebbe introdurre novità per la schermata di blocco e per il pannello delle notifiche in modalità orizzontale

Coloro tra voi che possiedono uno smartphone Pixel aggiornato ad Android 14 conoscono già la situazione ma, per tutti gli altri, sappiate che l’attuale ultima versione del robottino non è particolarmente ottimizzata per l’utilizzo in modalità orizzontale, o almeno non lo è per alcune componenti del sistema.

Nello specifico, la schermata di blocco di Android 14 manca totalmente di una modalità di visualizzazione landscape (potete capovolgere lo smartphone tutte le volte che volete, non cambierà nulla), mentre per quanto riguarda la tendina delle notifiche, nonostante sia presente una visualizzazione per la modalità orizzontale, essa non è in realtà particolarmente ottimizzata.

Tenendo lo smartphone in orizzontale e abbassando la tendina delle notifiche, noterete come la parte superiore del display sia occupata da quattro dei vari toggle disponibili, ma non vengono mostrati il pulsante di modifica Impostazioni rapide, il cursore della luminosità, il task manager dei servizi in primo piano, il cambio utente, il collegamento alle impostazioni e il collegamento al menu di accensione, a meno di scorrere ulteriormente verso il basso aprendo completamente il pannello delle notifiche.

La parte superiore può però condividere lo spazio a sua disposizione con un’eventuale lettore multimediale (qualora vi siano dei contenuti in riproduzione), mentre la parte inferiore della schermata è riservata alle notifiche; in sostanza, buona parte dello spazio a disposizione viene sprecato con l’attuale modalità di visualizzazione.

Android 15 però potrebbe apportare alcune modifiche in tal senso introducendo un nuovo layout per il pannello delle notifiche in modalità orizzontale, così da poter mostrare quattro riquadri Impostazioni rapide (in un layout 2×2), il cursore della luminosità e il resto degli elementi menzionati in precedenza, con un aspetto generale molto simile a quella che al momento è l’interfaccia dedicata ai tablet.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, anche la schermata di blocco con Android 15 potrebbe finalmente ricevere un’apposita modalità di visualizzazione orizzontale, anche in questo caso molto simile a quanto già presente sui tablet Android. Tuttavia, ci sono ancora diverse cose da sistemare, come potete notare dal video qui sotto il lettore multimediale si sovrappone al collegamento della schermata di blocco a sinistra e al widget Riepilogo, il contatore del numero di pagine delle Impostazioni rapide segna un numero non corretto, ma ci sono anche altre discrepanze estetiche da sistemare.

In realtà i lavori per implementare queste novità vanno avanti già da qualche mese, visto che i primi indizi sono stati individuati nelle QPR1 Beta 1 e Beta 2 di Android 14, non ci resta che attendere per scoprire quanto Google continuerà a migliorare la nuova modalità di visualizzazione orizzontale per la schermata di blocco e per il pannello delle notifiche, e se il tutto verrà rilasciato insieme alla versione stabile di Android 15.