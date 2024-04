Continuiamo a scoprire alcune delle novità che dovrebbero essere introdotte dal team di sviluppatori di Google con Android 15, attesa prossima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Nella prima versione Developer Preview di Android 15 era inclusa una nuova funzionalità chiamata “Notification cooldown”, ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di mettere in pausa le notifiche nel momento in cui dovessero iniziare a diventare fastidiose: in virtù di tale funzione, infatti, il sistema automaticamente va ad abbassare il volume delle notifiche successive alla prima ricevute dalla medesima applicazione.

Scovata un’altra possibile novità di Android 15

Uno dei limiti di questa nuova funzionalità è rappresentato dalle vibrazioni, che non si arrestano nel momento in cui arriva una notifica e ciò significa che lo smartphone potrebbe ugualmente continuare a vibrare senza sosta.

Ebbene, pare che il team di sviluppatori di Google sia consapevole di tale problematica e abbia deciso di risolverla, così da garantire agli utenti, nel caso in cui lo volessero, di essere “protetti” dalle notifiche.

Nella versione Beta 1.2 di Android 15 nella pagina dedicata alla funzionalità Notification cooldown (che con la Beta 1 è stata nascosta agli utenti) è stata aggiunta un’opzione in virtù della quale il device vibra soltanto se è sbloccato e ciò significa che, abilitandola, gli utenti non dovrebbero più preoccuparsi che il telefono continui a vibrare alla ricezione di ogni notifica (lo farà soltanto alla prima per ciascuna applicazione).

Al momento non vi sono garanzie che tale funzionalità verrà implementata nella versione stabile di Android 15, sebbene ciò sia molto probabile (soprattutto se si considera che era già presente nella prima versione Developer Preview).

Per saperne di più ci sarà da avere pazienza sino al 14 maggio, quando in occasione di Google I/O 2024 si accenderanno i riflettori sulle principali novità di Android 15.