Google ha accantonato i widget nella schermata di blocco a partire da Android 5.0 Lollipop. E forse non si è trattato di un addio, ma di un arrivederci: dopo quasi dieci anni, infatti, Android 15 potrebbe essere l’upgrade giusto per questo gradito ritorno.

Nelle ultime settimane gli indizi in questo senso non sono mancati, e ora ne arriva un altro da Android 15 Beta 1.2. I colleghi di AndroidAuthority hanno scavato nel codice e attivato alcuni flag che mostrano come Google stia lavorando allo spostamento del widget “Riepilogo” (“At a glance” in inglese) dalla parte alta dello schermo a quella bassa.

Nell’immagine a sinistra potete vedere la configurazione attuale su Android 14, mentre l’immagine a destra raffigura quella nuova che potrebbe essere introdotta con la prossima versione del robottino verde.

Attualmente il cambiamento è ancora in una fase primitiva, dato che l’integrazione con le scorciatoie per le schermata di blocco (poste anch’esse in basso, ma negli angoli) possono venire a confliggere con le informazioni del Riepilogo, e non a caso quelli di AndroidAuthority le hanno disabilitate per realizzare la cattura di schermata che vedete qui sopra.

Insomma, c’è ancora del lavoro da fare, e non è detto che Google porti poi nella versione finale di Android 15 questa novità. Sembra però una mossa che prende spunto dalle attività live che Apple ha implementato nella schermata di blocco di iOS, e quindi può essere considerato un altro indizio di un imminente ritorno dei widget nella schermata di blocco. Certo, le opzioni sono due: o i widget potranno occupare il posto che prima del Riepilogo, oppure a Mountain View dovranno fare in modo di supportarli all’interno del Riepilogo stesso, e lo spostamento verso il basso servirebbe allora a rendere più facilmente accessibile agli utenti un’area densa di informazioni.

Al momento, comunque, non ci sono certezze: chissà se il Google I/O 2024, il cui inizio è fissato per il 14 maggio, sarà l’occasione giusta per scoprire cosa bolle davvero in pentola.