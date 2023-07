Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente al lavoro per migliorare questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò a prescindere dal suo enorme successo e le tante funzionalità che vengono testate nelle release beta dell’applicazione vengono poi pian piano messe a disposizione di tutti gli utenti. Un esempio è rappresentato dalla possibilità di inviare brevi messaggi video, funzionalità già emersa nelle scorse settimane in alcune release beta e ora annunciata ufficialmente da WhatsApp.

I videomessaggi arrivano su WhatsApp

Si tratta, in sostanza, di una sorta di alternativa alle note vocali e il metodo di creazione e invio di un videomessaggio di WhatsApp è infatti simile a quello delle note vocali. Per inviare un videomessaggio è sufficiente toccare brevemente l’icona del messaggio vocale per far sì che passi alla modalità messaggio video: tale tipo di contenuto può avere una durata massima di 60 secondi e viene visualizzato all’interno di un cerchio (a differenza dei normali video). Questa novità è in fase di implementazione da oggi e sarà disponibile per tutti gli utenti entro qualche settimana.

Come scaricare le ultime versioni dell’applicazione

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp e introdotte nelle varie release beta per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

