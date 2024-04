Oltre a occuparsi di aggiustamenti minori, notati e criticati da qualche utente attento, il team di WhatsApp, soprattutto tramite la versione beta che si configura come un vero e proprio cantiere aperto, continua a sviluppare e implementare nuove funzionalità per la popolare app di messaggistica.

Le ultime arrivate ufficialmente sulla versione stabile dell’app risalgono a marzo e sono costituite dalla “nuova interfaccia utente” e dalla possibilità di fissare fino a tre messaggi per chat, novità annunciata addirittura da Mark Zuckerberg. Il CEO di Meta ci ha evidentemente preso gusto e, tramite il proprio canale WhatsApp, ha da poche ore annunciato una nuova funzionalità in arrivo per tutti sulla popolare app di messaggistica.

Su WhatsApp ora si possono “filtrare” le chat

Già da qualche settimana, alcuni utenti che sfruttano la versione beta di WhatsApp per smartphone Android hanno avuto modo di sperimentare la nuova possibilità di filtrare le chat attraverso tre chips (in pieno stile Material You) che compaiono nella parte alta della schermata (se non compaiono in prima funzione, basta fare uno swipe verso il basso).

I tre filtri sono Tutti, Da leggere e Gruppi e, se attivati, fanno esattamente ciò che lasciano intendere (come mostrato nella seguente galleria d’immagini): il primo, abilitato di default, mostra l’intero elenco delle conversazioni; il secondo mostrerà solo le chat con messaggi da leggere; il terzo mostrerà esclusivamente le chat di gruppo, anche quelle che sono parte di una Community.

La possibilità di filtrare le chat, richiesta a gran voce (e da tanto tempo) dagli utenti e annunciata da Mark Zuckerberg (è in distribuzione per gli utenti Android), si configura potenzialmente come la novità più utile e immediata introdotta dal team di sviluppo (almeno nell’ultimo periodo), e permetterà agli utenti di non perdere più un messaggio o di ritrovare le chat di gruppo al volo senza ricorrere allo strumento di ricerca.

Come scaricare o aggiornare la popolare app di messaggistica

Per scaricare WhatsApp per Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Segnaliamo in conclusione che la possibilità di filtrare le chat è in fase di distribuzione anche per gli utenti iOS: per scaricare o aggiornare WhatsApp su iPhone vi basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sull’App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” o “Aggiorna”.