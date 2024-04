Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono sul mercato dallo scorso gennaio, e nei prossimi mesi potrebbero essere affiancati da un ulteriore “fratello”: esatto, stiamo parlando proprio di Samsung Galaxy S24 FE, il nuovo smartphone Android della gamma Fan Edition che questa volta potrebbe essere commercializzato mesi prima rispetto al predecessore. Ecco cosa sappiamo finora.

Samsung Galaxy S24 FE non è così lontano?

In passato il modello FE della gamma Galaxy S è stato atteso con trepidazione da diversi utenti europei e italiani desiderosi di mettere le mani su un componente della serie dotato di chipset Qualcomm Snapdragon. Questo è stato il caso ad esempio di Galaxy S20 FE 5G (soprattutto) e Galaxy S21 FE, arrivati sul mercato con Snapdragon 865 e Snapdragon 888 rispettivamente nel settembre 2020 e nel gennaio 2022.

Dopo un anno di pausa, che non ha visto uscire alcun Galaxy S22 FE, Samsung ci ha riprovato lo scorso anno con Galaxy S23 FE, uscito in Italia forse un po’ “tardi” (da noi è arrivato a dicembre a un paio di mesi di distanza dalla presentazione): come probabilmente saprete, il 2023 è stato particolare per il produttore, visto il lancio di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e l’arrivo di Galaxy S23 FE con Exynos 2200; in pratica, lo scorso anno la casa di Seoul ha “ribaltato” le cose.

Galaxy S24 e Galaxy S24+ sono arrivati in Italia con Exynos 2400, mentre solo Galaxy S24 Ultra dispone da noi dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Cosa utilizzerà Samsung per il presunto Galaxy S24 FE? Per il momento non possiamo fare previsioni (anche se le probabilità di vedere un chipset Exynos sono superiori), ma possiamo iniziare ad anticiparvi una finestra di lancio.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, lo smartphone Android potrebbe essere lanciato un po’ prima rispetto al diretto predecessore; a quanto sembra, alcuni componenti per il display OLED del presunto Galaxy S24 FE prodotti da Anapass sarebbero già entrati nella fase di produzione di massa con un volume previsto di milioni di unità. La stessa fonte si azzarda a dire che il dispositivo potrebbe essere lanciato durante la prossima estate.

Considerando che il mese di luglio dovrebbe essere “occupato” dall’evento Unpacked con Samsung Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, la serie Galaxy Watch7 e forse non solo, è possibile che Galaxy S24 FE possa essere proposto tra agosto e settembre 2024. Decisamente improbabile invece un debutto precedente o contestuale al suddetto evento. Torneremo sicuramente sull’argomento nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci; nel frattempo, fateci sapere come secondo voi dovrebbe essere il prossimo smartphone della serie Fan Edition.

In copertina Samsung Galaxy S23 FE