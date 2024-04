Sebbene la serie Samsung Galaxy S24 sia arrivata sul mercato soltanto da poche settimane, il colosso coreano è già proiettato sugli altri modelli che lancerà nei prossimi mesi e tra di questi pare vi sia anche Samsung Galaxy S24 FE.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Samsung avrebbe già avviato i lavori per la realizzazione di questo nuovo modello della serie Fan Edition, che ricordiamo è particolarmente apprezzata dagli utenti, in quanto consente loro di avere la maggior parte delle novità hardware e software della gamma Galaxy S ad un prezzo un po’ più contenuto.

Samsung Galaxy S24 FE sta per arrivare

In particolare, stando a quanto è stato riportato dallo staff di GalaxyClub.nl, il colosso coreano avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo device con nome in codice R12 ed è proprio questo dato a confermare che si tratta di Samsung Galaxy S24 FE (i Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy S23 FE hanno come nomi in codice rispettivamente le sigle R8, R9 e R11).

Purtroppo, eccezion fatta per il nome, non vi sono altre informazioni su questo nuovo smartphone di Samsung, per il cui lancio ufficiale probabilmente ci sarà da avere pazienza ancora per diversi mesi: pare, infatti, che il colosso coreano abbia in programma di lanciarlo non prima della fine del 2024 (se non persino nella prima parte del prossimo anno).

Ricordiamo che Samsung Galaxy S23 FE è stato lanciato lo scorso ottobre e può contare sulle seguenti principali caratteristiche (trovate la scheda tecnica integrale qui):

display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo (da 60 a 120 Hz)

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200 (a seconda dei mercati)

8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

fotocamera frontale da 10 megapixel (F/2.4, FoV 80˚)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (F/1.8, FoV 84˚), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (F2.2, FoV 123˚) e teleobiettivo da 8 megapixel (zoom ottico 3x, F/2.4, FoV 32˚)

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP68)

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W e alla ricarica wireless inversa)

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni per scoprire le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S24 FE e il possibile periodo di lancio.