Digi Mobil è uno dei tanti operatori virtuali di telefonia mobile che operano in Italia e fa parte del gruppo multinazionale Digi Communications. Nelle scorse ore annunciato una importante novità che permetterà ai suoi clienti, sia nuovi che già acquisiti, di entrare nell’era delle eSIM.

Arrivano ufficialmente le eSIM Digi Mobil su tutto il territorio italiano

A partire da qualche giorno, esattamente dal 23 aprile 2024, presso gli oltre 4.000 punti vendita Digi in tutta Italia è infatti possibile richiedere gratuitamente l’attivazione di una eSIM dell’operatore Digi Mobil. Questo passaggio consentirà a tutti i possessori di dispositivi compatibili di digitalizzare la propria SIM, godendo di una serie di vantaggi in termini di praticità, sicurezza e flessibilità. L’operatore segue a ruota un altro player del settore, Lyca Mobile, che nelle scorse settimane ha reso disponibili le eSIM per tutti i propri clienti.

L’introduzione delle eSIM rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Digi Mobil volta a offrire ai propri clienti soluzioni sempre più innovative e al passo coi tempi. Come sottolineato da Dragos Chivu, General Manager di Digi Italia, l’obiettivo è quello di proporre strumenti pratici e sicuri, in grado di accompagnare gli utenti nella vita di tutti i giorni.

Con l’introduzione delle nuove eSIM vogliamo offrire ai nostri clienti attuali e ai nuovi uno strumento pratico e sicuro. L’innovazione e la continua ricerca di soluzioni vicine alle esigenze quotidiane dei nostri utenti è uno dei valori portanti di Digi e questo ulteriore passaggio verso il futuro testimonia come intendiamo continuamente proporre soluzioni capaci di accompagnare i consumatori nella vita di tutti i giorni. In Italia, gli utenti mobile Digi sono aumentati del 16% raggiungendo le 420mila unità a fine 2023 e siamo certi che questa ulteriore possibilità ci permetterà di raggiungere nuovi clienti.

La crescita del 16% della base clienti mobile di Digi Mobil, che a fine 2023 ha raggiunto le 420.000 unità, testimonia come l’operatore stia consolidando la propria presenza sul mercato italiano. E l’introduzione delle eSIM va proprio nella direzione di attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti.

I vantaggi delle nuove eSIM Digi sono molteplici. Innanzitutto la praticità, grazie alla compatibilità con la maggior parte degli smartphone e dispositivi mobili di ultima generazione. Poi la sicurezza, con la possibilità di avere più numeri telefonici sullo stesso dispositivo.

E ancora, la velocità di attivazione e configurazione, che avviene in pochi minuti, e la immediata sostituzione dalla SIM fisica a quella virtuale. Per non parlare, poi, della oggettiva comodità che non rende “schiavi” di un oggetto così piccolo quanto importante, senza il quale saremmo letteralmente irraggiungibili.

Non va poi trascurato l’impatto positivo sull’ambiente che deriverà dalla progressiva eliminazione delle tradizionali schede SIM in plastica. Un aspetto, quello della sostenibilità, a cui Digi Mobil tiene particolarmente.

Per supportare i clienti in questa transizione verso le eSIM, Digi Mobil mette a disposizione diversi canali. Dal servizio clienti, raggiungibile al 4077 o al +39 3533004077, ai punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, dove sarà possibile ricevere informazioni dettagliate e assistenza per il passaggio dalla SIM fisica a quella virtuale.