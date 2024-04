Nell’affollata arena della telefonia mobile italiana, gli operatori sono sempre alla ricerca di nuove strategie per distinguersi dalla concorrenza e consolidare la propria base clienti. In questo contesto, TIM si sta preparando al lancio di una nuova offerta, denominata “xTe 200 5G“, che promette di portare una ventata di novità nel mercato.

Alcuni fortunati utenti TIM potranno attivare la nuova offerta xTe 200 5G

A partire dal 29 aprile 2024 alcuni già clienti ricaricabili di TIM potrebbero ricevere un invito esclusivo per attivare questa promozione. L’offerta, che si presenta come un’evoluzione delle precedenti proposte della gamma xTe 5G, sembra essere stata studiata per soddisfare anche i consumatori più esigenti in termini di connettività mobile.

Secondo quanto riportato, l’offerta xTe 200 5G offrirà un pacchetto decisamente ricco a un prezzo piuttosto competitivo. Gli abbonati potranno godere di minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un bundle di 200 SMS verso qualsiasi numero nazionale e, ciliegina sulla torta, ben 200 Giga di traffico dati su reti 4G e 5G. Come se non bastasse, 20 di questi Giga saranno utilizzabili anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. Il tutto a un costo di 16,99 euro al mese.

La presenza di un bundle di SMS rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti offerte xTe 5G e risponde a un’esigenza ancora sentita da una fetta di utenti. A tal proposito, va comunque ricordato che in caso di superamento degli SMS inclusi, varranno le condizioni del piano tariffario base del cliente.

Trattandosi di un’offerta ad personam, xTe 200 5G non sarà accessibile a tutti ma solo a una selezione di clienti che riceveranno un invito da parte di TIM attraverso vari canali, tra cui SMS, l’app MyTIM Mobile, l’Area Fai Da Te del sito web, il servizio clienti 119 o il servizio di IVR al 40916. È importante sottolineare che queste offerte possono essere revocate in qualsiasi momento e potrebbe non esserci una seconda chance per attivarle.

Un aspetto chiave dell’offerta xTe 200 5G è l’accesso alla rete 5G di TIM, una tecnologia ancora in fase di sviluppo ma che promette velocità fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. Naturalmente per sfruttare appieno queste potenzialità sarà necessario trovarsi in un’area coperta e possedere un dispositivo compatibile con la rete 5G.

Come è prassi per le offerte “illimitate”, TIM pone alcune condizioni per evitare utilizzi impropri. Nel caso specifico, il limite è fissato a 18.000 minuti di chiamate e 600 GB di dati al mese, un tetto comunque difficilmente raggiungibile per la maggior parte degli utenti.

Resta da vedere quanti clienti saranno selezionati per questa promozione e come risponderanno i concorrenti a questa mossa. Quel che è certo è che il mercato della telefonia mobile italiana si prepara ad un’altra stagione, quella estiva, di intense battaglie commerciali.