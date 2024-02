Un altro operatore virtuale propone ufficialmente le sue eSIM in Italia: stiamo parlando di Lycamobile, che in questi giorni ha iniziato a rendere disponibili le schede SIM “virtuali” con l’acquisto online e nei punti vendita: vediamo come funzionano e come fare per attivarne una con le offerte a disposizione.

Disponibili ufficialmente le eSIM Lycamobile

Lycamobile è uno dei principali operatori virtuali presenti in Italia: si appoggia alla rete Vodafone in 2G e 4G con velocità fino a 60 Mbps sia in download sia in upload, e offre tariffe ricche di giga oppure particolari proposte “internazionali” pensate per chi necessita di contattare spesso persone all’estero (ci sono anche piani specifici per certi Paesi). Durante il mese di dicembre 2023 l’operatore ha aggiornato l’intero sito ufficiale con una nuova grafica più moderna, nella quale erano iniziati a spuntare i primi riferimenti alle eSIM.

Inizialmente sembrava trattarsi di un errore dovuto al passaggio alla nuova grafica, la stessa presente in altri Paesi (come l’Olanda, dove erano già disponibili le eSIM), ma ultimamente sono arrivate conferme: anche se non sono stati fatti annunci particolari, gli utenti possono ora acquistare le eSIM di Lycamobile, optando per queste ultime al posto delle SIM tradizionali (comunque selezionabili).

Come probabilmente saprete, le eSIM costituiscono delle SIM virtuali che non vanno inserite fisicamente nello smartphone. Consentono di risparmiare spazio all’interno dei dispositivi (questo quando verranno rimossi gli slot fisici, cosa che sostanzialmente non è ancora avvenuta), risultano più sostenibili per l’ambiente (eliminano la plastica), non possono danneggiarsi con il passaggio da un dispositivo all’altro, non possono essere smarrite (codice QR a parte) e semplificano la gestione dei numeri di telefono nel caso di più SIM.

All’interno della sezione Aiuto e supporto del sito di Lycamobile è apparsa la voce dedicata alle eSIM, con una serie di domande frequenti che possono essere utili per capire come funzionano e forniscono dettagli sulla compatibilità (consultabili eventualmente pure in fase di acquisto). Ordinando una eSIM al posto di una SIM tradizionale (sia online sia nei punti vendita), si riceverà un codice QR per l’attivazione (da conservare per il futuro).

In base a quanto possiamo leggere sul sito, anche chi è già cliente può passare a una eSIM: basta ordinare una eSIM gratuita, scannerizzare il codice QR ricevuto via email, installare la eSIM sullo smartphone compatibile e selezionare l’opzione “SIM Swap” sul proprio profilo cliente sul sito Lycamobile.

Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare l’apposita sezione dedicata alle eSIM del sito Lycamobile o di contattare il servizio clienti.

