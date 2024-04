Google One ha introdotto la sua VPN durante l’autunno 2020, e il servizio è successivamente stato integrato nell’abbonamento su tutti i piani e le piattaforme. Se siete tra coloro che la utilizzavano assiduamente, dobbiamo darvi una brutta notizia: la casa di Mountain ha deciso di chiudere la sua VPN, perlomeno per gli utenti non Pixel.

Chiude la VPN Google One: ecco perché e quando

La VPN di Google One offre maggiore protezione da hacker e dal monitoraggio online, ed è utile per rendere più sicura la connessione soprattutto quando ci si collega a Wi-Fi pubblici o a reti poco affidabili. Dopo averla attivata, permette anche di nascondere l’indirizzo IP, in modo che gli altri non possano utilizzarlo per tracciare la posizione. Questa VPN è disponibile da qualche tempo integrata in qualsiasi piano Google One compatibile (si parte da 1,99 euro al mese per 100 GB in cloud), ma purtroppo le cose sono destinate a cambiare.

Come anticipato da 9to5Google, la casa di Mountain View chiuderà la VPN di Google One “nei prossimi mesi“, anche se non c’è ancora una data specifica. Il motivo? In base a quanto sostiene Google, non la utilizzava quasi nessuno. Un portavoce ha riferito che questa chiusura del servizio consentirà al team di focalizzare le sue risorse sul supporto di funzionalità più utilizzate con Google One. Vi ricordiamo che è proprio notizia di questi giorni l’allargamento a tutti gli utenti di alcune funzioni di Google Foto, ossia Magic Editor e Gomma magica, seppur con qualche limitazione di utilizzo (senza abbonamento).

A quanto pare non ci saranno invece chiusure per la VPN offerta agli utenti Pixel, lanciata nel 2022 con Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro e garantita per cinque anni. Anzi, l’aggiornamento del servizio introdotto con Pixel 8 e Pixel 8 Pro arriverà su Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a e Pixel Fold durante il mese di giugno 2024: su questi modelli non sarà più necessario passare dall’app Google One, ma sarà possibile usufruire di un servizio integrato. Nessun cambiamento previsto per la VPN disponibile per gli utenti Google Fi, ma la cosa non ci riguarda un granché.

Utilizzate spesso la VPN di Google One per una navigazione più sicura? Fateci sapere la vostra.

