Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di sistema Google Play di aprile 2024 giusto qualche giorno fa, e in queste ore sta già raggiungendo gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy. A quanto pare, possiamo dare per risolti i problemi che vi avevamo segnalato qualche mese fa riguardanti i ritardi, visto che negli ultimi mesi c’è stata una maggiore “puntualità”.

L’aggiornamento di sistema Google Play di aprile 2024 arriva sui Samsung Galaxy

Il nuovo aggiornamento di sistema Google Play di questo mese è stato presentato un paio di settimane fa ed è disponibile da qualche giorno sui Google Pixel e su alcuni altri dispositivi Android. In queste ore l’update è in rollout anche per smartphone e tablet della serie Samsung Galaxy, indipendentemente dalla data di lancio sul mercato.

Come abbiamo visto, questo genere di aggiornamenti forniti da Google non riguarda solo una determinata categoria di prodotti, ma diverse tipologie di dispositivi: non solo smartphone e tablet del robottino, ma anche Android TV, Google TV, veicoli con Android Auto, wearable con Wear OS e device con Chrome OS. Le novità vengono spiegate da Google nell’apposita pagina e coinvolgono la versione 24.13, 24.14 e 24.15 dei Google Play Services, oltre che il Google Play Store (dalla 40.4 in avanti) e Android WebView (dalla 124 in avanti).

Ecco nel dettaglio le novità elencate da Google per l’aggiornamento di sistema Google Play di aprile 2024:

Novità Google Play Services versione 24.15 (17/04/2024) Gestione dell’account [Wear] Se sei un utente supervisionato, potrai usare una nuova dashboard per visualizzare le impostazioni del Controllo genitori. Utilità [Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, potrai comunicare con i tuoi contatti subito dopo aver configurato il nuovo smartphone. Android WebView versione 124 (11/04/2024) Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.

Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app. Google Play Services versione 24.14 (10/04/2024) Sicurezza e privacy [Smartphone] Trova il mio dispositivo può localizzare il dispositivo spento. Assistenza [Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, ora puoi selezionare un’offerta di piano e attivare un’eSIM in Piani del dispositivo. Wallet [Smartphone] Correzioni di bug per i servizi correlati a Wallet.

[Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, ora puoi usare in Wallet la tua carta Octopus di Hong Kong. Google Play Services versione 24.13 (3/04/2024) Assistenza [Auto] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati all’assistenza. Wallet [Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, riceverai notifiche ogni volta che le tue carte vengono aggiornate e quando una nuova carta virtuale è pronta per l’uso. Google Play Store versione 40.4 (01/04/2024) [Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, potrai usufruire di un’esperienza di installazione migliorata quando ti verrà chiesto di scaricare app e giochi ufficiali su Google Play.

Per il momento non sembra che la distribuzione abbia coinvolto gli smartwatch della gamma Galaxy Watch, ma immaginiamo sia solo questione di qualche giorno al massimo.

Come installare nuovo aggiornamento di sistema Google Play

Per cercare nuovi aggiornamenti di sistema Google Play sul vostro Samsung Galaxy o sul vostro dispositivo Android potete andare nelle impostazioni di sistema e seguire “Sicurezza e privacy > Aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play“.