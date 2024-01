Il mese scorso vi abbiamo parlato di alcuni ritardi per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema Google Play su alcuni smartphone Samsung Galaxy, nonostante l’aggiornamento ad Android 14 e One UI 6.0 fosse già disponibile su tanti modelli. In questi giorni la situazione si sta un po’ sbloccando perché sono disponibili gli aggiornamenti di novembre 2023 per diversi modelli.

Gli smartphone Samsung accolgono nuovi aggiornamenti di sistema Google Play

Le scorse settimane ci sono giunte segnalazioni su alcuni ritardi degli aggiornamenti di sistema Google Play su diversi modelli Samsung Galaxy. Gli smartphone risultavano aggiornati con patch di sicurezza di novembre e dicembre (e in diversi casi anche con Android 14 e One UI 6), ma in certi casi erano “fermi” agli aggiornamenti di sistema Google Play di mesi prima (anche fino a luglio e agosto).

In queste ore la situazione sembra essersi sbloccata: gli smartphone Samsung stanno accogliendo l’aggiornamento di sistema Google Play di novembre 2023, lo stesso disponibile su tanti altri modelli (compresi diversi Google Pixel, nonostante sia partita la distribuzione di quello del mese di gennaio 2024). Il download richiesto dovrebbe essere di circa 65 MB (almeno nel nostro caso così è stato su Samsung Galaxy S21), e come sempre viene richiesto il riavvio del dispositivo per l’installazione dell’update.

Per verificare gli aggiornamenti di sistema Google Play e scaricare eventuali update potete recarvi nelle impostazioni di sistema. Più precisamente, sui dispositivi Samsung Galaxy il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni software > Aggiornam. sistema Google Play“. La situazione sembra stia tornando alla normalità, per cui vi chiediamo: a che mese siete arrivati con gli aggiornamenti di sistema Google Play sul vostro smartphone Android? Fatecelo sapere.

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 FE: arriva tardi ma ha il suo perché