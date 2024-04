Tra le applicazioni preinstallate sulla maggior parte dei dispositivi Android figura YouTube, il servizio offerto da Google viene quotidianamente utilizzato da svariati utenti per la fruizione dei più disparati contenuti multimediali; consapevole del successo della propria piattaforma, il colosso di Mountain View è costantemente impegnato nel miglioramento del servizio, introducendo ciclicamente novità e nuove funzioni.

Di recente a titolo di esempio abbiamo visto come l’azienda abbia iniziato a testare una nuova interfaccia per il web, come abbia intenzione di rendere più interattiva l’esperienza di YouTube sulle TV, come la società voglia (per questioni di trasparenza) che ora gli youtuber indichino se i loro contenuti utilizzano l’intelligenza artificiale, o ancora come la piattaforma abbia iniziato ad affidarsi agli utenti per correggere gli errori nei sottotitoli.

Un paio di giorni fa abbiamo visto come Google abbia deciso di integrare in Android una nuova versione del codec AV1, componente la cui utilità è principalmente rivolta ai dispositivi più datati, peccato che non tutti potranno beneficiarne.

Gli smartphone Samsung Galaxy più datati potrebbero avere problemi di durata della batteria e fluidità su YouTube con la decodifica AV1

Google ha spinto molto sul codec AV1 negli ultimi anni cercando di convincere i principali produttori di dispositivi mobili e servizi ad adottarlo, la sua implementazione è un qualcosa di positivo, soprattutto l’adozione del software di decodifica “dav1d” di VideoLAN (l’azienda dietro alla popolare app VLC) grazie al quale la riproduzione video sarà migliore con bitrate più bassi e connessioni più lente.

Tuttavia, l’implementazione di Google del nuovo codec passa per l’aggiornamento di sistema Google Play di marzo 2024, ma sappiamo bene che non tutti gli smartphone in circolazione sono idonei alla ricezione dell’update, i dispositivi più datati o di fascia bassa infatti non lo riceveranno.

Ciò fa sì che alcuni smartphone del colosso coreano più datati (ma anche di altri produttori) che non dispongono del supporto hardware nativo per il codec AV1, dovranno utilizzare il decodificatore software più vecchio: questa circostanza porterà a diversi problemi su questi dispositivi durante la fruizione di contenuti tramite YouTube, problemi come minore durata della batteria e prestazioni inferiori in termini di fluidità.

Qualora foste possessori di uno smartphone Samsung Galaxy di fascia bassa e doveste notare un peggioramento nelle prestazioni dell’app YouTube, ora sapete qual è il motivo; c’è una soluzione o un modo per ovviare al problema? In realtà no perché il vostro dispositivo molto probabilmente non vanta le componenti hardware appropriate all’utilizzo del nuovo codec.