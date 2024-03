Oggi il team di YouTube ha condiviso le ultime modifiche apportate per ottimizzare l’esperienza offerta dalla piattaforma sulle TV, dando maggiore risalto a capitoli, commenti e descrizioni dei video senza intralciarne la visione.

Una nuova modalità di visualizzazione permetterà di ridurre leggermente le dimensioni del video in riproduzione per mostrare sulla destra la descrizione, i commenti e altri elementi relativi al contenuto, il tutto senza interrompere l’esperienza visiva.

YouTube diventerà più interattivo sulle TV

YouTube spiega che le modifiche al design sono iniziate con l’idea di ridurre le dimensioni del lettore video e semplificare le interazioni e per raggiungere l’obiettivo il team di progettazione ha creato diversi prototipi e ha poi chiesto agli utenti di fornire un feedback su quale approccio funzionasse meglio.

YouTube ha anche intenzione di portare lo shopping sullo schermo televisivo, poiché nell’area alla destra apparirà anche la sezione con i prodotti visti nel video, se il creator decide di inserirli. Ecco un esempio.

YouTube non permetterà di completare un’intera transazione dalla TV, ma visualizzerà un codice QR che potrà essere scansionato per completare l’acquisto di un articolo sul proprio smartphone, tuttavia possiamo aspettarci che in futuro sarà possibile effettuare l’intero processo di acquisto sul televisore.

Come spesso accade, YouTube distribuirà agli utenti queste modifiche in modo graduale nel corso delle prossime settimane.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Marzo 2024, ecco i nostri consigli