Nonostante gli aggiornamenti, il design principale del sito Web di YouTube è perlopiù lo stesso da molto tempo, tuttavia il team di Google sta sperimentando una grande revisione del servizio nella sua versione Web.

Alcune persone hanno ricevuto una nuova interfaccia che sposta gli elementi chiave nella barra laterale durante la riproduzione su youtube.com. Ecco le prime impressioni degli utenti.

YouTube testa una nuova interfaccia sul Web

Finora la descrizione del video era posizionata sotto il lettore video, mentre il nuovo design sposta tali informazioni sul lato destro dello schermo con i commenti appena sotto.

Laddove prima si trovava la descrizione, ora youtube.com mostra consigli video in evidenza che sono molto più grandi di prima e senza alcuna separazione, dato che anche il titolo del video è mostrato in cima alla barra laterale.

In precedenza i consigli venivano mostrati sulla barra laterale, mentre il titolo, la descrizione e i commenti occupavano lo spazio sotto il video. Ecco alcuni esempi condivisi dagli utenti sui social.

Al momento la maggior parte degli utenti interessati non sembra affatto soddisfatta del nuovo design e alcuni accusano Google di aver preso ispirazione da un noto sito Web per adulti, tuttavia alcuni trovano il cambiamento positivo per l’usabilità, in quanto posso leggere la descrizione e interagire con i commenti senza dover scorrere oltre il video vero e proprio.

In ogni caso YouTube ha confermato che per ora si tratta solo di un test, anche se è abbastanza diffuso ormai, e aggiunge che gli utenti possono fornire feedback attraverso il sito Web.

Probabilmente l’azienda è consapevole del fatto che i grandi cambiamenti possono scoraggiare e hanno bisogno di tempo per essere metabolizzati.