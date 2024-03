Prima di introdurre nuove funzioni per tutti i propri utenti, YouTube è solita condurre test ed esperimenti finalizzati a saggiarne l’efficacia ed è proprio ciò che ha appena iniziato a fare con la correzione degli errori nei sottotitoli aperta alla partecipazione del pubblico stesso, con particolare riferimento alla platea degli abbonati Premium facenti uso della version desktop della piattaforma. Del resto, avere dei sottotitoli privi di errori è importante dal punto di vista dell’accessibilità del servizio.

YouTube vuole migliorare con l’aiuto degli utenti

Come si accennava in apertura, prima che un cambiamento nel funzionamento di un servizio del calibro di YouTube venga implementato, vengono condotti dei test sperimentali che chiamano in causa una ridotta percentuale degli abbonati Premium. Il più recente di questi esperimenti attiene alla correzione delle trascrizioni errate affidata alla partecipazione diretta degli utenti, in perfetto stile Google Maps. Del resto, YouTube è una piattaforma video in cui i contenuti vengono realizzati dalla community, mentre le trascrizioni vengono fornite dal creator di turno oppure generate automaticamente; per i video realizzati in lingue diverse, il servizio mette a disposizione anche un la funzione di traduzione automatica, che tuttavia non è sempre particolarmente efficace: il sistema di sintesi vocale di Google viene sovente indotto in errore da fattori come l’accento di chi parla o altre peculiarità , con la conseguente creazione di trascrizioni errate e potenzialmente fuorvianti per i fruitori del video.

Nella giornata di ieri, la pagina di supporto di YouTube è stata aggiornata con l’inserimento di un nuovo esperimento intitolato “Test di correzioni suggerite dagli spettatori ai sottotitoli generati automaticamente su desktop” (“Testing viewer-suggested corrections to auto-generated captions on desktop”). Il test prende il via su una piccola percentuale di video in lingua inglese con sottotitoli automatici attivi e riguarda esclusivamente la versione desktop accesibile tramite browser web.

Guardando un video parte dell’esperimento, gli utenti che dovessero imbattersi in qualche errore potranno suggerirne la correzione tramite il percorso dedicato Impostazioni > Sottotitoli > Suggerisci correzioni dei sottotitoli: una volta aperta la trascrizione, basterà cliccare sull’icona della matita, inserire i propri suggerimenti di correzione e confermare. Verrà offerta anche la possibilità di fornire il proprio voto di sostegno alle correzioni suggerite da altri utenti e quella di rilasciare un feedback. Badate bene che le correzioni suggerite nel corso dell’esperimento non saranno visibili agli utenti finali, tuttavia giungeranno fino al creatore del video, che potrà già farne tesoro.

Se siete curiosi di conoscere tutte le funzionalità sperimentali di YouTube — riservate agli abbonati Premium —, non dimenticate di visitare la pagina dedicata.

La versione più recente dell’app di YouTube per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

