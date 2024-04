Meglio tardi che mai: l’applicazione Google Drive per Android si sta finalmente arricchendo dei nuovi filtri di ricerca, che erano stati annunciati dalla casa madre più di un mese fa e che da un po’ di tempo a questa parte erano già stati resi disponibili nell’app per iOS.

Come cambia la ricerca su Google Drive coi nuovi filtri

Il team di Mountain View sta lavorando a diverse novità volte a rendere l’esperienza d’uso di Google Drive più soddisfacente: in tempi non sospetti vi abbiamo parlato delle inedite categorie, ma anche del layout per la ricerca e della modalità scura per il client web del servizio. In questa sede ci concentriamo sull’applicazione per Android, che si mette finalmente in pari con la controparte per iOS per quanto concerne i filtri di ricerca.

Come si può facilmente intuire, l’utilità di questa funzione consiste nel velocizzare il reperimento di file e documenti su Google Drive. Visibili nella galleria sottostante, i nuovi filtri di ricerca di Drive si attivano nel momento in cui si clicca sulla barra di ricerca; gli utenti possono filtrare i file per Tipo, Persone e Ultima modifica. Più precisamente:

Persone include il proprietario del file e gli utenti precedentemente taggati in file e documenti.

include il proprietario del file e gli utenti precedentemente taggati in file e documenti. Ultima modifica permette di scegliere tra le opzioni Oggi, Ultimi 7 giorni, Ultimi 30 giorni, Quest’anno (2024), L’anno scorso (2023) e Personalizzata.

permette di scegliere tra le opzioni Oggi, Ultimi 7 giorni, Ultimi 30 giorni, Quest’anno (2024), L’anno scorso (2023) e Personalizzata. Tipo consente di cercare i file riconducibili alle seguenti categorie: Documenti, Fogli di lavoro, Presentazioni, Moduli, Foto e immagini, PDF, Video, Scorciatoie, Cartelle, Sites, Audio, Disegni e Archivio.

La ricerca può essere affinata ulteriormente impostando anche più filtri contemporaneamente e non manca ovviamente la possibilità di utilizzare termini specifici per reperire al volo qualsiasi file presente sul proprio Drive.

Come aggiornare Google Drive per Android

La funzione descritta è disponibile sul web e sull’app per iOS sin dall’annuncio e da qualche ora anche sull’app per Android a partire dalla versione 2.24.147.0, a prescindere dall’utilizzo di un account personale o Google Workspace. L’ultimo aggiornamento di Google Drive per Android è scaricabile tramite il badge sottostante.