Il team di sviluppatori di Google non conosce riposo, continuando a lavorare senza sosta al miglioramento delle varie applicazioni e dei tanti servizi che mette a disposizione degli utenti: gli ultimi esempi in tal senso sono rappresentati da Gboard e Google Drive.

Un nuovo strumento per Gboard

Iniziando dalla popolare tastiera del colosso di Mountain View, l’ultima novità studiata dagli sviluppatori è una scorciatoia per il Quality Bug Report, grazie alla quale gli utenti possono avere immediatamente accesso allo strumento usato su Android per segnalare eventuali bug e inviare feedback.

Se fino a questo momento per segnalare un bug era necessario andare nelle impostazioni di Gboard e cercare l’apposita sezione, con la nuova scorciatoia la procedura diventa più rapida e intuitiva (può bastare un singolo tocco se si inserisce la scorciatoia nella barra degli strumenti).

L’interfaccia per la segnalazione dei bug sembra identica a quella già disponibile.

Questa nuova scorciatoia è stata implementata con la versione 13.9.13.xxx beta di Gboard per Android (potete scaricarla da APK Mirror seguendo questo link).

Google Drive sul Web migliora la ricerca

Passando a Google Drive, la nuova pagina Home introdotta alla fine dello scorso anno nelle ultime ore si è arricchita di un sistema per effettuare le ricerche migliorato (il colosso di Mountain View parla di “barra di ricerca ampliata e funzionalità avanzate di ricerca”).

Il campo di ricerca non appare più in alto accanto al logo, essendo stato spostato al centro sotto il messaggio “Benvenuto in Drive” (questa nuova posizione per la barra si applica solo a questa pagina mentre nelle altre schermate rimane in quella precedente).

Al di sotto della barra gli utenti troveranno dei filtri per facilitare la ricerca (Tipo, Persone, Modificato e Posizione) che li portano immediatamente nei risultati di ricerca.

Questa novità è in fase di rilascio per tutti gli utenti Workspace e con account Google personale.