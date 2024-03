Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di Google Messaggi, servizio al quale il colosso di Mountain View tiene in modo particolare, rappresentando la sua soluzione per competere con colossi del calibro di WhatsApp e Telegram (tanto per citare un paio di esempi illustri).

Alla fine dello scorso anno il team di Google Messaggi ha annunciato la funzionalità Profile discovery, che nelle ultime ore pare stia raggiungendo un più ampio numero di utenti.

Una comoda novità arriva per Google Messaggi

Se si effettua l’accesso a Google Messaggi con il proprio account Google (con l’immagine del proprio profilo visualizzata nell’angolo in alto a destra), viene avviata la “Condivisione del profilo”.

Questo profilo, che è legato al proprio numero di telefono, è composto da un’immagine e un nome modificabile (c’è anche la possibilità di utilizzare un’iniziale) e tale immagine apparirà nelle conversazioni di Google Messaggi che si hanno con altri utenti, sia nelle chat singole che in quelle di gruppo.

A dire di Google, tale novità dovrebbe risolvere il problema della ricezione di messaggi da numeri di telefono non salvati nei contatti e dovrebbe allo stesso tempo rivelarsi particolarmente utile nelle chat di gruppo, in modo da sapere chi sono tutti gli altri partecipanti.

In virtù della nuova funzione, cambierà ciò che appare nella schermata iniziale di Google Messaggi e all’interno delle conversazioni e il sistema sovrascrive specificamente tutte le foto che gli utenti hanno impostato manualmente in Google Contatti.

Al momento non è possibile impedire a Google Messaggi di cambiare automaticamente le immagini dei vari contatti e l’unica cosa che si può fare è andare nel menu delle Impostazioni, quindi entrare nella sezione Avanzate e accedere a Profile discovery, ove si potrà disattivare la condivisione.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’app per Android man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

