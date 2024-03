Anche Google potrebbe presto avvicinarsi alla messaggistica satellitare, che potrebbe fare il suo ingresso ufficiale in Android attraverso Google Messaggi.

Ricordiamo che risale al 2022 l’annuncio di Apple relativo a una nuova funzione per iPhone chiamata Emergency SOS, soluzione che consente agli utenti di connettersi ai satelliti per contattare i servizi di emergenza.

Da quel momento sempre più produttori (e anche utenti) hanno mostrato un certo interesse per la messaggistica satellitare e pare che pure il colosso di Mountain View sia propenso a implementare una funzionalità simile nel suo servizio di messaggistica.

In arrivo su Google Messaggi una nuova funzione

Analizzando il codice dell’ultima beta di Google Messaggi (la versione 20240318_00_RC00), lo staff di Android Authority ha individuato alcune stringhe che fanno riferimento a quella che sembrerebbe essere una nuova funzionalità basata sulla messaggistica satellitare:

<string name=”end_of_emergency_help_needed”>I still need help. I ended satellite messaging.</string>

<string name=”end_of_emergency_help_not_needed”>”I don’t need help. I ended satellite messaging.”</string>

Purtroppo al momento i dettagli relativi a tale nuova funzione sono limitati ma è probabile che gli utenti potranno avviare una sorta di modalità di emergenza in Google Messaggi e quindi comunicare con un apposito risponditore.

Le stringhe scovate sembrano fare riferimento a delle risposte predefinite, da utilizzare quando la persona non può più rispondere adeguatamente ma deve comunque aggiornare i servizi di emergenza su ciò che sta accadendo.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team del colosso di Mountain View, che potrebbe sfruttare il Google I/O 2024 per annunciare tale nuova funzione.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi per Android man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

