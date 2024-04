Nelle scorse ore, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione Google Maps per dispositivi Android, che si segnala per una modifica piccola ma significativa: l’attivazione o meno del toggle relativo alla visualizzazione degli edifici in 3D durante la navigazione viene sincronizzata con l’analoga impostazione di Android Auto.

Edifici in 3D su Android Auto come su Google Maps

La visualizzazione degli edifici in 3D è disponibile su Google Maps già da un po’ di tempo, ma è soltanto da pochi mesi che il colosso di Mountain View ha iniziato a mostrarli anche durante la navigazione. Questa modalità di visualizzazione è poi divenuta il nuovo standard di riferimento sia su Android Auto che su Apple CarPlay e può essere sfruttata anche sui dispositivi Android e sugli iPhone.

Ebbene, per effetto del rilascio del nuovo aggiornamento dell’app Google Maps, è stata apportata una piccola modifica: l’opzione che permette di attivare o meno la visualizzazione degli edifici in 3D viene adesso sincronizzata su tutti i dispositivi dell’utente. Nella fattispecie, la novità è stata avvistata a partire da Google Maps v125, ora in roll out nel canale beta per Android: se aprite Google Maps, entrate nelle Impostazioni e poi nelle Impostazioni di navigazione e attivate/disattivate il toggle Mostra edifici in 3D, alla successiva connessione ad Android Auto troverete l’opzione sincronizzata tra i due servizi; in precedenza, questo comportamento non veniva sincronizzato, pertanto andava gestito separatamente su Android Auto tramite le relative impostazioni.

Di fatto, Google Maps per Android e Android Auto hanno iniziato ad emulare ciò che tra Maps per iOS e CarPlay avviene già da tempo. La sincronizzazione, comunque, avviene soltanto al momento della connessione iniziale: se interverrete sul toggle di Maps a navigazione già in corso, Android Auto si adeguerà alla vostra scelta solo al momento del successivo avvio.

Come aggiornare Google Maps per Android

Allo stato attuale, la novità descritta è disponibile soltanto nel ramo beta, pertanto sarà necessario attendere pazientemente per il roll out generalizzato. L’ultimo aggiornamento di Google Maps per Android è disponibile sul Google Play Store, tramite il quale è possibile anche iscriversi al programma beta; in alternativa, l’APK della beta più recente è disponibile su APK Mirror.