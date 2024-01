Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più amati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View e ciò per le tante funzionalità che offre, come ad esempio la visualizzazione degli edifici in 3D (disponibile da un bel po’ di tempo).

Di tanto in tanto il suo team di sviluppatori introduce nuove funzionalità al fine di garantire un’esperienza sempre migliore e tra quelle in fase di test vi è anche la funzione in virtù della quale è possibile visualizzare gli edifici in 3D durante la navigazione sull’app mobile e su Android Auto.

Un interessante test per alcuni utenti di Google Mpas

Gli edifici 3D in Google Maps non vengono visualizzati per impostazione predefinita, in quanto è necessario attivare uno specifico livello nell’applicazione (la funzionalità è supportata sia nelle grandi città che nelle località più piccole) ma non vengono mostrati durante la navigazione.

Ebbene, pare che la situazione stia cambiando, in quanto per alcuni utenti Android e iOS l’app Google Maps ha iniziato a mostrare gli edifici in 3D durante la navigazione (tale funzione richiede che la visualizzazione 3D sia abilitata prima dell’inizio della navigazione e che sia stata ingrandita un po’ la visualizzazione).

Tale funzionalità è stata riscontrata anche da alcuni utenti su Android Auto, ove gli edifici 3D diventano trasparenti nel momento in cui si trovano sul percorso.

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia l’implementazione di tale funzionalità , ancora in fase di test con una ristretta cerchia di utenti e non vi sono nemmeno garanzie che in futuro verrà messa a disposizione di tutti a livello globale.

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di Google Maps, potete scaricare le varie versioni rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata sfruttando il seguente badge: