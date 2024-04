La serie premium Huawei P70 è al centro dei rumor ormai da diversi mesi, ma adesso che il lancio ufficiale si avvicina sempre di più c’è una vera e propria proliferazione di indiscrezioni interessanti: si va dalle foto dal vivo dei dispositivi alle specifiche tecniche, toccando anche argomenti come la versione di HarmonyOS preinstallata e i probabili prezzi di listino.

Huawei P70: cosa aspettarsi da fotocamere e HarmonyOS

Tutte le informazioni riportate di seguito arrivano direttamente dalla Cina ed è sempre la piattaforma Weibo a fornire spunti interessanti.

Il noto informatore Fixed Focus Digital si è occupato del comparto fotografico dei prossimi flagship di Huawei, parlando di un probabile importante aggiornamento della modalità notturna abbinata al teleobiettivo, ricorrente punto debole anche dei cameraphone più perfomanti. A detta del tipster, i nuovi modelli sarebbero capaci di restituire scatti notturni più luminosi, chiari e dettagliati rispetto ai già validi modelli dello scorso anno (a questo link trovate la nostra recensione di Huawei P60 Pro per rinfrescarvi la memoria): se i P60 si erano avvalsi del sistema di imaging interno XMAGE 2.0, i nuovi modelli potrebbero portare sul mercato una versione ulteriormente aggiornata di tale algoritmo. In aggiunta a questo, viene riportato che la serie Huawei P70 disporrà di un nuovo obiettivo zoom periscopico multifunzione sfruttabile anche per le macro. Infine, il modello di punta Huawei P70 Art si distinguerà dal resto della gamma anche dal punto di vista delle colorazioni.

Spostando l’attenzione dal comparto fotografico al software, dallo stesso Fixed Focus Digital proviene la voce secondo la quale la serie Huawei P70 arriverà sul mercato con HarmonyOS 4.2 preinstallato. Tale versione potrebbe includere dei miglioramenti in termini di esperienza d’uso e qualche nuova funzione utile al momento non meglio precisata. Il produttore cinese sta portando avanti i test di una nuova versione beta per alcuni modelli di fascia top, andando a migliorare elementi come la ricerca globale, la connettività WLAN e la sicurezza del dispositivo. Insomma, allo stato attuale i tempi potrebbero non essere ancora maturi per il rilascio della chiacchierata versione HarmonyOS NEXT: magari la vedremo annunciata e lanciata in forma di developer preview, mentre per il rilascio in versione stabile potremmo dover attendere fino alla presentazione dei Huawei Mate 70.

Huawei P70 si mostra dal vivo, più o meno

Intanto, in attesa del debutto ufficiale, il modello base Huawei P70, o meglio il suo pannello posteriore, si è mostrato in una foto dal vivo che ne svela completamente il design: il protagonista indiscusso è ovviamente il grande modulo fotografico di forma triangolare.

A condividere la foto su Weibo è stata la pagina @WHYLAB, col pannello ritratto tra le mani di un utente. Un anello metallico circonda ciascuno degli alloggiamenti vuoti destinati ad ospitare le fotocamere posteriori dello smartphone. Il modulo fotografico presenta una finitura lucida che contrasta con quella opaca del pannello posteriore, ritratto in colorazione bianca con tanto di logo Huawei ben visibile nell’angolo in basso a sinistra.

Insomma, a dispetto delle presunte smentite arrivate dallo staff dei Huawei Store, il nuovo leak sembra confermare quanto già emerso sul design della serie P70.

Prezzi e lancio

Huawei ha adottato una nuova strategia di lancio per i propri prodotti e nei giorni scorsi ne ha già svelato qualcuno, resta da capire quale strada verrà percorsa per la presentazione e per la messa in vendita dei nuovi smartphone premium: secondo alcune voci, Huawei potrebbe addirittura fare a meno di un evento dedicato, portando gli smartphone direttamente sugli scaffali — fisici e virtuali — nell’ambito del Pioneer Project, che offre la possibilità di acquistare i prodotti prima del loro lancio ufficiale (in aggiunta a quella di effettuare prenotazioni senza versare alcun deposito). Pare, inoltre, che il produttore abbia incrementato del 50% la produzione della serie P70 per riuscire a soddisfare tutte le rischieste.

Passando ai prezzi, Fixed Focus Digital riporta che il modello base Huawei P70 da 512 GB potrebbe arrivare ad un prezzo compreso tra 5300 e 5500 CNY (686-712 euro al cambio), mentre Huawei P70 Pro potrebbe essere proposto a 6400 CNY (829 euro al cambio). Sulla base di ciò, si può stimare un prezzo compreso tra 8000 e 9000 CNY (1036-1165 euro) per Huawei P70 Art. Se confermati, i prezzi di listino sarebbero più bassi rispetto ai modelli dello scorso anno; al momento, comunque, nessuna di queste informazioni ha ricevuto conferma dal produttore.