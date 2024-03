I rumor attorno a Huawei P70 cominciano a fare sul serio. Le prime voci risalgono allo scorso autunno, ma della prossima serie di flagship del marchio cinese rivelavano ancora pochissimo.

Ora invece ci troviamo di fronte a quello che, con ogni probabilità, sarà il design finale di Huawei P70 e del fratello maggiore Huawei P70 Pro.

Il triangolo sì: le cover svelano il design

Di ufficiale, è bene precisarlo, non c’è ancora nulla. Ma su alcuni store cinesi sono già comparse le cover per Huawei P70 e P70 Pro, con tanto di render che dovrebbero rivelare il look dei due smartphone, praticamente identici.

A farsi notare è soprattutto la forma del nuovo modulo fotografico: se su P60 è rettangolare e i tre sensori sono allineati in verticale, qui abbiamo invece i sensori disposti a triangolo e racchiusi da un particolare elemento che ricorda un plettro.

Come al solito, bisogna maneggiare questo tipo di informazioni con prudenza.

Per i render prima del lancio vale il quesito aristotelico dell’uovo e della gallina: viene prima la cover, oppure il render su cui la cover potrebbe essere basata? A sciogliere il dubbio potrà essere solo Huawei, con l’annuncio ufficiale.

Indiscrezioni sulle fotocamere

I top di gamma di Huawei sono da tempo associati con capacità fotografiche al vertice della categoria. E anche se la storica collaborazione con Leica si è ormai esaurita da anni (gli ultimi modelli frutto della partnership sono stati i P40 nel 2020, dopodiché il brand tedesco ha avviato una collaborazione con Xiaomi), il colosso cinese ha continuato a lavorare molto bene anche in autonomia, come vi abbiamo raccontato nella recensione di P60 Pro.

I Huawei P70 non dovrebbero fare eccezione, continuando a portare avanti l’eredità delle generazioni precedenti: le indiscrezioni che riguardano le fotocamere non si fermano al design, ma menzionano miglioramenti anche sul fronte tecnico.

La fonte è sempre cinese: il leaker FixedFocus ha postato infatti sul proprio profilo Weibo alcuni dettagli riguardo il comparto fotografico.

Nello specifico, si parla della lente periscopica che Huawei dovrebbe montare sulla serie P70: il leaker parla di una soluzione inedita che segnerà un ulteriore progresso rispetto alla OV64B vista su P60 Pro.

E vengono citati anche due altri dettagli importanti: Huawei con i suoi P70 dovrebbe puntare molto sull’integrazione dell’AI nella cattura e lavorazione delle immagini, e contestualmente la lente periscopica sul modello base dovrebbe restare l’IMX351 di Sony con zoom 5x.

In arrivo c’è anche Watch Fit 3: ma quando?

Come largamente sottolineato, il profilo dei dispositivi si sta facendo più nitido, ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Lo stesso vale per la finestra di lancio: Huawei non si è ancora mossa, ma su Weibo le indicazioni dei leaker puntano ad una presentazione ad aprile.

Gli smartphone della famiglia P70 non dovrebbero essere gli unici protagonisti dell’evento. Sempre il leaker Fixed Focus sostiene che assieme ai P70 Huawei presenterà, tra gli altri prodotti, anche Watch Fit 3.

Le informazioni al momento si fermano qui, ma la notizia non è scontata: l’ultimo modello, ovvero Wacth Fit 2, risale al 2022, e quindi nel 2023 Huawei ha scelto di non lanciare una versione aggiornata del prodotto.