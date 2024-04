Quando si parla di browser è innegabile come la maggior parte degli utenti volga subito il pensiero a Google Chrome, l’applicativo sviluppato dall’azienda è infatti uno dei software più diffusi tra quelli della sua categoria, nonché uno dei più apprezzati grazie alle diverse caratteristiche e funzionalità offerte.

In questo frangente, la società investe svariate risorse nello sviluppo e nel miglioramento del proprio browser, introducendo costantemente novità di vario genere: negli ultimi tempi abbiamo visto per esempio come Google abbia introdotto la possibilità di forzare la modalità scura su tutti i siti, come sia in arrivo una funzione in grado di mettere ordine tra le tante schede aperte nel browser, o ancora come nel prossimo futuro la Modalità incognito del software tutelerà realmente la privacy degli utenti.

Alcuni forse non sanno che Google offre anche una versione di Chrome appositamente realizzata per l’utilizzo aziendale, soluzione che recentemente è stata ampliata con un nuovo piano in abbonamento; scopriamo insieme Chrome Enterprise Premium.

Maggiore sicurezza contro malware e phishing per le aziende con Chrome Enterprise Premium

Il colosso di Mountain View ha dunque deciso di lanciare una nuova versione del browser Chrome a pagamento, dedicata agli utenti aziendali, Chrome Enterprise vanta ora due opzioni, il piano Core (gratuito) e quello Premium (a pagamento).

Il “nuovo browser” dell’azienda è in grado di offrire agli utenti una maggiore protezione dei dati mentre sono online, grazie all’utilizzo di strumenti quali aggiornamenti automatici per la protezione dalle vulnerabilità appena emerse e autorizzazioni del sito personalizzate su tutti i dispositivi gestiti. Ma non solo, la nuova versione di Chrome è appositamente progettata per bloccare componenti aggiuntivi sospetti, così da poter prevenire maggiormente qualsiasi tipologia di attacco hacker.

Ovviamente, come potete notare anche dall’immagine qui sopra, le due versioni di Chrome Enterprise differiscono per alcune caratteristiche, per quanto anche la versione Core rappresenti una soluzione più che valida, il nuovo piano in abbonamento Premium può vantare ulteriori funzionalità, quali:

scansione approfondita dei malware

possibilità di filtrare gli URL in base alla categoria del sito web

prevenzione della perdita dei dati

accesso sensibile al contesto per SaaS, Google Cloud e app Web private tramite Chrome

Insomma Big G ha deciso di fornire uno strumento più completo e potente per quelle aziende che pongono particolare attenzione al tema della sicurezza, è plausibile che l’azienda continui comunque i propri sforzi anche al di fuori dell’ambito aziendale, continuando a migliorare la sicurezza del browser Chrome anche per gli utenti consumer.