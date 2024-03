Se il password manager di Google vi sta stretto, allora ci sono buone notizie per voi. Su Chrome per Android, infatti, è già possibile abilitare il supporto a gestori password di terze parti come ad esempio i popolari 1Password e Lastpass.

La funzionalità, di cui erano emerse le prime tracce lo scorso novembre, è ora disponibile per tutti, anche se non è visibile in superficie. Per rivelarla, infatti, occorre prima attivare una specifica flag di Chrome, digitandola nella barra di ricerca del browser:

“chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure”

Et voilà, a questo punto nelle Impostazioni di Chrome spunterà una nuova voce, ovvero “Autofill Options” (al momento compare in inglese anche se la lingua di sistema è impostata sull’italiano).

Una volta aperta l’opzione inedita lo scenario è davvero semplice, con la possibilità di lasciare la gestione delle password alla soluzione di Google o scegliere di impiegarne una di terze parti.

Nello specifico, una volta selezionata la seconda opzione Chrome impiegherà il password manager scelto dall’utente per il sistema, visibile e modificabile recandosi nelle impostazioni del dispositivo e poi in “Password e account” -> “Servizi per password passkey e dati“.

Manca ancora qualcosa

Fin qui tutto bello, ma c’è ancora un problema non da poco. Sì, per l’utilizzo di password già salvate tutto sembra filare liscio, ma ancora manca il supporto al salvataggio su password manager di terze parti di nuove credenziali in seguito al primo inserimento.

Insomma, c’è una ragione se Google ha scelto di non pubblicizzare ancora la nuova funzionalità, lasciandola dormiente nel codice a meno che l’utente non scelga di attivarla.

Ci aspettiamo che con i prossimi aggiornamenti di Chrome arrivi una soluzione a questa lacuna, anche se non conosciamo ovviamente le tempistiche, dal momento che Mountain View non si è mai espressa sul tema.