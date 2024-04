Interessanti novità potrebbero essere in arrivo sull’app Google Foto per Android: grazie al teardown dell’APK possiamo anticipare un possibile cambiamento importante per la funzione Gomma magica e il debutto anche su smartphone della funzione per risparmiare spazio di archiviazione per i contenuti già esistenti. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Gomma magica in arrivo per tutti su Google Foto senza Google One?

Come probabilmente saprete, tra i servizi offerti dall’abbonamento Google One non c’è solo l’ulteriore spazio di archiviazione sul cloud, ma anche altre funzionalità aggiuntive. Tra queste spicca Gomma magica, una funzione presente all’interno di Google Foto che può eliminare elementi indesiderati all’interno degli scatti: bastano pochi tocchi per togliere di mezzo un passante fastidioso, un palo della luce o altro. L’opzione Mimetizza di Gomma magica può inoltre modificare il colore degli oggetti nella foto per uniformarli in modo naturale con il resto dell’immagine.

Presto la funzione Gomma magica potrebbe diventare disponibile per tutti, senza la necessità di abbonamento Google One. Questo è quanto possiamo dedurre dal teardown dell’APK di Google Foto 6.78.0.622306643 e da alcune stringhe specifiche:

<string name=”photos_photoeditor_fragments_editor3_udon_confirm_entry_subtitle_metered”>”Make editing even easier with a new AI experience from Labs. Remove distractions, move your subjects around, improve backgrounds, and more. You can save %s edited photos every month or subscribe to a Google One Premium plan for unlimited saves.</string>

or subscribe to a Google One Premium plan for unlimited saves.</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_metered_saves_remaining”>%s saves left</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_acknowledge_and_dismiss”>Got it</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_body”>Your %s saves are refreshed on the first day of every month. Get unlimited saves in Magic Editor, extra storage, and more with a Google One Premium subscription.</string>

in Magic Editor, extra storage, and more with a Google One Premium subscription.</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_headline”> You have %s saves left this month </string>

</string> <string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_headline_quota_exhausted”>You’ve used all your saves this month</string>

<string name=”photos_photoeditor_udon_meterered_bottom_sheet_launch_upsell_flow”>Upgrade now</string>

Queste stringhe suggeriscono che sarà probabilmente possibile utilizzare Gomma magica per salvare un certo numero di foto specifico ogni mese. Per poter utilizzare la funzione senza limiti continuerà a essere necessario l’abbonamento. Google potrebbe dunque aver deciso di estendere Gomma magica a tutti gli utenti che non ne facciano un utilizzo continuo, ma per ora non abbiamo indicazioni sul numero di foto; siamo sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Allo stato attuale potete utilizzare gratuitamente Gomma magica per visualizzarne il funzionamento, ma l’app non consente di salvare le modifiche senza disporre di una sottoscrizione Google One. La funzione è disponibile in “Modifica > Strumenti > Gomma magica“.

“Recupera spazio di archiviazione” potrebbe arrivare anche sull’app Google Foto

Restiamo su Google Foto, perché il teardown ci offre un’altra interessante anticipazione. Come sicuramente saprete, l’account Google gratuito mette a disposizione 15 GB di spazio di archiviazione gratuito (o poco più, se avete usufruito di qualche bonus) sul cloud: se lo utilizzate per eseguire il backup di tante foto, video, documenti e file (tengono spazio anche le email di Gmail e i loro allegati), potreste aver bisogno di più spazio.

Per avere maggiore spazio ci sono sostanzialmente tre modi (oltre a quello di cancellare file): il primo è quello di utilizzare sempre il backup delle foto a qualità più bassa (come Risparmio spazio di archiviazione” o addirittura “Express”, che comprime a 3 MP); il secondo di acquistare un abbonamento Google One a partire da 1,99 euro al mese, mentre il terzo consiste nell’utilizzo della funzione “Recupera spazio di archiviazione“.

Quest’ultima è per ora disponibile solamente nella versione web di Google Foto: potete trovarla andando in “Impostazioni > Gestisci spazio di archiviazione > Recupera spazio di archiviazione” e consente di convertire le foto e i video esistenti in qualità Risparmio spazio di archiviazione. Google avvisa che la funzione va a convertire in qualità “Risparmio spazio di archiviazione” le foto e i video esistenti che sono stati archiviati in qualità originale, senza intaccare in alcun modo gli elementi aggiunti da altri servizi (come Gmail e Drive). L’operazione di compressione di foto e video già presenti non è reversibile.

All’interno della più recente versione di Google Foto sono presenti le seguenti stringhe di codice, che suggeriscono che questa funzione possa essere presto resa disponibile anche all’interno dell’app per Android:

<string name=”photos_cloudstorage_ui_compressiondialog_compress_button”>Yes, compress</string>

<string name=”photos_cloudstorage_ui_compressiondialog_message”>Your eligible photos & videos will be permanently backed up in a reduced size . This step can’t be reversed.</string>

. This step can’t be reversed.</string> <string name=”photos_cloudstorage_ui_compressiondialog_success_toast_text”> Compressing your existing photos & videos . This may take a couple of days.</string>

. This may take a couple of days.</string> <string name=”photos_cloudstorage_ui_compressiondialog_title”>Compressing photos & videos can’t be undone</string>

Non sappiamo quando questa novità potrebbe arrivare nell’app, ma vi consigliamo di fare attenzione a utilizzarla, visto che non si può tornare indietro. Se avete da sempre utilizzato la qualità “Risparmio spazio di archiviazione” per il backup delle foto, probabilmente risulterebbe inutile procedere in tal senso.

Nell’attesa di scoprire quando e se queste due novità arriveranno su Google Foto per Android, potete verificare di disporre della più recente versione dell’app seguendo il badge qui in basso. Vi piacerebbe poter accedere alle due funzioni in questione? Fateci sapere la vostra.