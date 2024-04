Nuovo interessante confronto tra due degli smartphone che più ci hanno convinto negli ultimi mesi: Google Pixel 8 Pro e Honor Magic 6 Pro, il primo ormai lo possiamo considerare un veterano, tanto che si parla già insistentemente del suo successore, mentre Honor ha da poco lanciato anche nei negozi fisici il suo super flagship, capace di catturare le attenzioni di molti fin dal suo esordio e di posizionarsi al primo posto nella classifica DxO Mark sui migliori cameraphone.

Insomma, mettiamo a confronto due pezzi da novanta, che per altro hanno anche la buona abitudine di andare spesso in sconto, rappresentando quindi due ottime scelte per qualità prezzo sulla fascia alta. Filosofie diverse ma risultati egualmente validi per questi due prodotti che si giocano la partita sul filo di lana, equivalenti in fondo, ma con caratteristiche distintive ben marcate.

Google Pixel 8 Pro vs Honor Magic 6 Pro: confronto

Perché scegliere Google Pixel 8 Pro

Essenzialità, facilità di utilizzo, immediatezza, piacevolezza, qualità fotografica, aggiornamenti, questi sono i soliti buoni motivi per scegliere Google Pixel 8 Pro. Rispetto ad Honor Magic 6 Pro mette in campo una migliore ergonomia, un display più accattivante e soprattutto un software inarrivabile nell’uso quotidiano. Con grande sorpresa invece perde il confronto se guardiamo alla qualità fotografica, rimanendo però un riferimento nel punta e scatta, la sua affidabilità è proverbiale e imbattibile. È da scegliere anche se volete risparmiare, nel taglio di memoria 8/128 GB vi permetterà di risparmiare circa 150 Euro rispetto al suo rivale.

Perché scegliere Honor Magic 6 Pro

Honor è riuscita a migliorare il suo prodotto di punta senza stravolgerlo nel design e nella scheda tecnica. Per tutti i più attenti al dettaglio è un telefono fantastico, c’è lo Snapdragon 8 Gen 3, una memoria infinita, una batteria innovativa al silicio carbonio, ricarica rapidissima e tutti i crismi necessari per rendere uno smartphone un vero top di gamma. A tutto ciò si aggiunge il comparto foto che ha stupito un po’ tutti, noi in primis, ma non tanto per l’hardware quanto piuttosto per il salto in avanti importante sull’elaborazione delle immagini, che ha consentito di ottenere immagini di grande qualità in tutte le condizioni di luce.