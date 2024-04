Torniamo a parlare di Spazio privato (Private Space), una funzione di cui abbiamo sentito parlare nei mesi scorsi e che potrebbe arrivare in versione completa solo con Android 15. Si tratta di una funzione simile ad Area Personale di Samsung, pensata per offrire un ulteriore livello di sicurezza e per tenere alla larga da occhi indiscreti i file che si vogliono mantenere privati. Android “stock” non dispone di qualcosa del genere, ma dovrebbe accoglierla a partire dalla prossima versione attualmente in Developer Preview.

Spazio privato si avvicina ad Android: ecco come funzionerà

Android 15 introdurrà Spazio privato, anche se Google non ne ha ancora parlato a livello ufficiale. La nuova funzione ha iniziato a farsi vedere in test su Android 14, più precisamente con le beta delle più recenti versioni QPR: ne abbiamo parlato lo scorso dicembre con le novità di Android 14 QPR2 beta 2 con le indicazioni di Mishaal Rahman, e quest’oggi torniamo sull’argomento sempre grazie a quest’ultimo.

Come abbiamo visto, la funzione sarà disponibile in “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Spazio privato” e sarà descritta con “Nascondi le app in una cartella privata”. Consentirà di nascondere all’interno di uno spazio protetto da password (o pin o autenticazione biometrica) alcune delle app presenti sullo smartphone, e di conseguenza file, immagini e altro. Quando ne abbiamo parlato l’ultima volta, la funzione non risultava funzionante in modo concreto, mentre dopo qualche “smanettamento”, il solito Mishaal è riuscito a testarla per bene sul suo Google Pixel 8 Pro con Android 14 QPR3 Beta 2.1.

Come possiamo vedere negli screenshot diffusi, Spazio sicuro permette di scegliere l’account Google da utilizzare, di impostare una password di sblocco (non necessariamente la stessa dello smartphone, se si vuole maggiore sicurezza), di installare applicazioni attraverso il Play Store e di avere accesso a diverse altre impostazioni; Private Space può anche essere nascosto alla vista all’interno del drawer delle app, ma in quel caso risulta più macchinoso avviarlo.

Spazio privato non è ancora disponibile ufficialmente, né all’interno della Developer Preview 2 di Android 15 né all’interno di Android 14 QPR3 Beta 2.1, ma come dimostrato dalla fonte risulta già completamente funzionante. È possibile che lo vedremo su Android 15 a partire dalla Beta 1, e che Google ne parli dettagliatamente durante il Google I/O 2024 del prossimo maggio. Vi lasciamo a un video nel quale possiamo apprezzarne più da vicino il funzionamento.