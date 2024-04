Tra i vari servizi offerti da Google ai propri utenti figura anche il Gestore delle password, si tratta di una funzionalità accessibile da tutti gli smartphone Android attraverso le impostazioni di sistema, che consente di gestire tutte le password salvate su Android e nel browser Chrome, che sono di conseguenza tutte archiviate e pronte per essere utilizzate rapidamente per l’accesso ai vari siti web e servizi.

Nel mese di febbraio avevamo intravisto un’interessante novità per il Gestore delle password di Google, ovvero una nuova funzionalità grazie alla quale l’azienda avrebbe semplificato condivisione delle password all’interno della famiglia; sebbene la novità in questione non sia ancora disponibile per tutti, oggi possiamo farci un’idea più chiara del suo funzionamento.

Ecco come dovrebbe funzionare la condivisione delle password in famiglia con il Gestore delle password di Google

I colleghi di TheSpAndroid sono riusciti ad attivare la nuova funzionalità per vie traverse, abilitando alcuni flag sperimentali nell’ultima versione Beta di Google Play Services 24.13.14, dandoci modo di scoprire come dovrebbe apparire la funzione in questione una volta pronta.

Come potete notare dal video qui sopra, sembra che Google abbia intenzione di implementare un nuovo pulsante di condivisione che può essere toccato dopo aver selezionato le credenziali salvate; una volta cliccato si apre un menù apposito con i nomi delle persone appartenenti al nucleo familiare (e relative immagini profilo), grazie al quale è possibile scegliere con chi si vuole condividere una determinata password.

Avete visto come i lavori siano ancora in corso, il pulsante di condivisione non è infatti al momento funzionante ed è inoltre probabile che l’interfaccia finale possa subire alcune modifiche prima che la funzionalità venga rilasciata; in questo frangente inoltre non ci sono informazioni di sorta sulle tempistiche di rilascio in forma stabile.

Per quanto esistano già dei gestori di password di terze parti che consentono le medesime operazioni, il fatto che tali funzionalità vengano implementate anche nel Gestore di password di Google farà sicuramente piacere a diversi utenti. Non ci resta che attendere per saperne di più.