La più recente beta dei Google Play Services (24.08.12) ha introdotto una novità che abbiamo avuto modo di anticipare un paio di settimane fa, riguardante la gestione delle password. Come stiamo per vedere, ora è possibile visualizzare un’anteprima delle password importate tramite file CSV.

Passi avanti per l’importazione delle password con CSV

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di una novità per il Gestore delle password di Google, una funzione che risulta accessibile dagli smartphone Android passando dalle impostazioni di sistema e selezionando la voce “Google”. In questa sezione è possibile gestire tutte le password salvate su Android e nel browser Chrome, che risultano archiviate e pronte per essere utilizzate per l’accesso rapido ai vari siti e servizi.

La novità consisteva in una miglioramento per l’importazione di file CSV; già era possibile selezionare file di questo tipo per l’importazione di password utilizzando lo smartphone Android, ma risultava necessario passare dal browser. Vi avevamo anticipato che Google fosse al lavoro per rendere l’intera operazione di importazione integrata all’interno del password manager offerto dai Google Play Services, e in effetti si iniziano a notare cambiamenti.

Come possiamo vedere in questo screenshot condiviso dal solito canale @GappsLeaks, la più recente beta dei Play Services, la 24.08.12, offre un’anteprima delle password importate.

Fino a qualche giorno fa tutto ciò non risultava disponibile. La novità sta iniziando a farsi vedere per gli utenti che hanno aggiornato alla più recente versione beta dei Google Play Services, e sarà resa disponibile per tutti entro le prossime settimane. Per verificare di disporre dell’ultima release dei Play Services potete seguire il badge qui sotto, mentre a questo link potete eventualmente aderire al programma beta per provare in anteprima le nuove funzionalità, compresa questa qui sopra.

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Watch 2: cambia le regole del gioco