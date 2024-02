Interessanti novità in arrivo per quanto riguarda il Gestore delle password di Google e la condivisione delle stesse, sia su Android sia tramite browser. La casa di Mountain View sta infatti semplificando la condivisione delle password all’interno della famiglia, in modo che i dati di accesso possano essere inviati in modo sicuro e non attraverso una normale app di chat. In più, presto sarà possibile sfruttare una funzione per importare file CSV senza passare dal browser.

Google semplifica la condivisione delle password in famiglia

Il Gestore delle password di Google è accessibile da tutti gli smartphone Android attraverso le impostazioni di sistema, selezionando la voce “Google“. Consente di gestire tutte le password salvate su Android e nel browser Chrome, che risultano tutte archiviate e pronte per essere utilizzate rapidamente per l’accesso ai vari siti e servizi. La casa di Mountain View ha pensato a un modo per facilitare la condivisione delle password all’interno della famiglia: presto non sarà più necessario copiarle e incollarle come normali messaggi all’interno delle chat.

Gli account che fanno parte di un gruppo familiare potranno condividere nomi utente e password per un particolare sito web o servizio direttamente dal Gestore delle password di Google, senza dover passare da altre app. Vi ricordiamo che il gruppo Famiglia può essere composto da un massimo di sei persone: il gestore può creare account per bambini e ragazzi di età inferiore a 13 anni o all’età minima richiesta nel Paese.

Non sappiamo con precisione quando questa novità si farà vedere: Google ne ha parlato tramite il suo blog ufficiale, senza fornire dettagli in merito alla disponibilità.

Il gestore password migliorerà l’importazione di file CSV

Il gestore delle password offrirà presto miglioramenti per l’importazione di file CSV: attualmente è già possibile selezionare file di questo tipo per l’importazione di password utilizzando lo smartphone Android, ma è necessario passare dal browser. In base a quanto riportato da AssembleDebug, in futuro sarà possibile eseguire l’operazione restando all’interno del password manager integrato nei Google Play Services, passando attraverso un processo guidato.

Come possiamo vedere negli screenshot, il sistema sarà in grado di rilevare i duplicati, evitando di importarli per creare confusione. Non sappiamo quando questa novità sarà disponibile: per il momento quello che possiamo fare è mantenere aggiornati i Google Play Services alla versione più recente. Per verificare di avere quest’ultima a bordo del vostro smartphone, potete seguire il badge qui in basso per il Google Play Store.

