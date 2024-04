Il Nothing Phone (2a) è appena arrivato sul mercato ma ci sarebbe in sviluppo una nuova, per ora ancora misteriosa, versione. Lo smartphone è il nuovo “entry level” della gamma Nothing e punta a diventare un riferimento del mercato nella fascia intorno ai 300 euro del mercato Android (il listino parte da 349 euro ma già si trova a qualcosa in meno).

Come rivelato oggi da AndroidHeadlines, all’orizzonte c’è una nuova versione del Nothing Phone (2a). L’azienda sarebbe al lavoro su un nuovo progetto, caratterizzato dal nome in codice PacManPro. Il legame con il Phone (2a) è chiaro. Il nome in codice del nuovo smartphone di Nothing è, infatti, PacMan. Vediamo i dettagli di questa nuova indiscrezione.

Nothing Phone (2a): c’è una nuova versione in arrivo?

Il nuovo smartphone di Nothing ha nome in codice PacManPro ed un numero di modello A142P. Il legame con il recente Phone (2a) è evidente visto che il nuovo smartphone di Nothing ha nome in codice PacMan e numero di modello A142.

L’ipotesi più probabile è quella che lega questo nuovo dispositivo con la già annunciata Community Edition del Phone (2a), una variante dello smartphone che Nothing realizzerà raccogliendo i feedback dei suoi utenti.

Questa Community Edition (oltre a un design differente) potrebbe presentare anche una scheda tecnica differente e una serie di miglioramenti rispetto all’ultimo arrivato della gamma Nothing. Questi upgrade, che potrebbero riguardare il SoC oppure le fotocamere o ancora altri elementi del comparto tecnico, dovrebbero giustificare l’utilizzo del nome Pro, come rafforzativo del progetto.

Per il momento, però, le informazioni sono limitate. La fonte ipotizza il lancio, nel corso della seconda metà del 2024, di un nuovo Phone (2a)+ o di un Phone (2a) Pro che andrebbe ad affiancarsi alla Community Edition dello smartphone. Sarà necessario attendere maggiori dettagli per poter avere un quadro più preciso sul progetto.

C’è un altro Nothing in arrivo

Oltre a quella che potremmo definire come la “famiglia” del Nothing Phone (2a), con la nuova versione Pro che potrebbe affiancarsi a quella attuale, l’azienda dovrebbe avere un altro progetto in arrivo. Il nome in codice, in questo caso, è Tetris.

Il progetto in questione potrebbe essere quello del nuovo Nothing Phone (3), di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il nuovo smartphone dovrebbe avere lo Snapdragon 8s Gen 3, ponendosi, quindi, giusto un gradino al di sotto degli attuali smartphone top di gamma Android.

Sia Tetris che PacMan Pro dovrebbero arrivare nel corso della seconda metà del 2024, andando ad arricchire la gamma di smartphone Nothing che, dopo i primi progetti, ha bisogno di una decisa accelerazione per ritagliarsi uno spazio più ampio sul mercato.