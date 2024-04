Tra i brand emergenti che hanno attirato l’attenzione degli appassionati e della stampa negli ultimi tempi c’è sicuramente Nothing, startup fondata da Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus. Dopo il successo del Phone (1) e del Phone (2), si vocifera che l’azienda sia al lavoro sul prossimo modello di punta, il Nothing Phone (3). Vediamo insieme le ultime indiscrezioni su specifiche tecniche e fascia di prezzo del dispositivo.

Nothing Phone (3) avrà prestazioni al top grazie al chipset Snapdragon 8s Gen 3?

Secondo quanto riportato dai colleghi di 91mobiles Hindi, che citano una fonte del settore vicina a Nothing, il nuovo Phone (3) potrebbe essere equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8s Gen 3 di casa Qualcomm. Si tratterebbe di un SoC di fascia alta, posizionato tra lo Snapdragon 8 Gen 2 e l’8 Gen 3, che garantirebbe prestazioni di alto livello per gaming, multitasking e, ovviamente, normale utilizzo quotidiano.

La scelta di puntare su un SoC di fascia alta ma non il top di gamma assoluto rispecchierebbe la strategia già adottata da Nothing per il Phone (2), spinto dallo Snapdragon 8+ Gen 1. L’azienda sembra voler trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e costi, offrendo un’esperienza premium senza però entrare in diretta competizione con i flagship dei marchi più blasonati.

Quale sarà la fascia di prezzo e il posizionamento sul mercato di Nothing Phone (3)?

Archiviato il discorso chipset, le indiscrezioni suggeriscono che il Nothing Phone (3) potrebbe avere un prezzo di lancio in India intorno alle 40-45.000 rupie, circa 450-500 euro al cambio attuale. Si tratterebbe quindi di un rialzo rispetto al Phone (2), giustificato probabilmente dall’adozione di un SoC più performante e da altre migliorie hardware al momento sconosciute. Va detto, però, che in Italia il Nothing Phone (2) è acquistabile a prezzi ben più alti, quindi è lecito aspettarsi un posizionamento al di sopra dei 700 euro circa.

La fonte riporta che Nothing starebbe concentrando i propri sforzi per consolidare la propria presenza nella fascia di prezzo tra le 20.000 e le 40.000 rupie (circa 225-450 euro, che realisticamente corrisponderebbero alla fascia compresa tra i 400 e gli 800 euro nel nostro mercato). L’obiettivo sarebbe quello di diventare un punto di riferimento in questo segmento, offrendo dispositivi dalle caratteristiche interessanti a un prezzo competitivo. Al momento l’azienda non avrebbe piani per espandersi verso la fascia premium vera e propria, rimanendo concentrata sulla forchetta testé menzionata.

Purtroppo al momento non ci sono informazioni sulle altre specifiche del Nothing Phone (3). Possiamo aspettarci un display OLED con refresh rate elevato, un comparto fotografico degno di nota, una generosa batteria con ricarica rapida e l’iconico pannello posteriore LED Glyph che ha contraddistinto i precedenti modelli. Lato software, il sistema operativo dovrebbe essere una versione personalizzata di Android 14 con interfaccia proprietaria Nothing OS. Nonostante al momento non ci siano notizie al riguardo, a tal proposito è lecito aspettarsi novità software dedicate, offerte in esclusiva solo per il nuovo modello di smartphone.

Per quanto riguarda la data di lancio, basandoci sulle tempistiche dei modelli precedenti, è probabile che il Phone (3) venga presentato a luglio di quest’anno. Proprio come accaduto con i precedenti modelli, Nothing potrebbe però iniziare a stuzzicare la curiosità degli appassionati con qualche teaser nei mesi precedenti. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli da parte dell’azienda per scoprire cosa avrà in serbo per noi questo smartphone tanto atteso.

In copertina Nothing Phone (2a)

