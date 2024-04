Prende il via quest’oggi una nuova promozione dedicata ai prodotti Xiaomi, che coinvolge smartphone, tablet Android e altri prodotti del marchio (compresi quelli dei brand Redmi e POCO). Si tratta del nuovo coupon XIAOMIDAYS24, utilizzabile per ben quattro volte e per ottenere ogni volta uno sconto del 15%: vediamo come funziona e come sfruttarlo a dovere.

Extra sconto del 15% con questo nuovo coupon Xiaomi

Il nuovo coupon XIAOMIDAYS24 è disponibile su eBay dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 17 aprile 2024 e può essere utilizzato un massimo di quattro volte per utente: lo sconto per ciascun utilizzo è del 15%, con un massimo di 75 euro di ribasso per ogni transazione. Il coupon è valido solo sui prodotti inclusi nella promozione e naturalmente coinvolge l’ecosistema Xiaomi, che comprende anche i prodotti Redmi e POCO.

Qualche esempio su come sfruttare al meglio lo sconto? Eccone qualcuno:

Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi di smartphone e tablet Android compatibili con l’iniziativa promozionale. L’offerta è valida su tutti i prodotti a disposizione all’interno dell’apposita pagina (link in fondo), ma per avere la certezza è sufficiente controllare la presenza dell’apposita dicitura all’interno della singola pagina del prodotto (“Paga solo…“). Come utilizzare il coupon? È semplicissimo: basta aggiungere al carrello uno o più prodotti Xiaomi aderenti, digitare XIAOMIDAYS24 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali e procedere con il pagamento tramite PayPal, carta di credito o carta di debito.

Per scoprire tutti i prodotti Xiaomi, Redmi e POCO compatibili con il nuovo coupon è sufficiente seguire il link qui di seguito:

Tutte le offerte con coupon XIAOMIDAYS24

