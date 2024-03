WhatsApp è un’applicazione in perenne aggiornamento con il team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta all’implementazione di nuove funzionalità, alla risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti con l’obiettivo di affinare e migliorare sempre di più l’esperienza utente.

L’applicazione di proprietà di Meta sta vivendo settimane intense come testimoniato dalle novità che vi abbiamo raccontato in dettaglio negli ultimi giorni: soltanto recentemente sono state introdotte alcune migliorie come la presunta nuova interfaccia delle chiamate, una migliore gestione dei preferiti e l’arrivo, prima o poi, degli eventi di gruppo e molto altro.

Le novità di oggi arrivano con le versioni 2.24.7.23 e 2.24.7.25 di WhatsApp Beta per Android e portano in dote una comoda novità riguardo i contatti che potrebbe favorire la nascita di nuove conversazioni e corregge un fastidioso problema legato all’invio degli adesivi che li rendeva, di fatto, inutilizzabili. Scopriamo insieme di cosa si trattano.

WhatsApp penserà anche alle vostre relazioni sociali, suggerirà contatti con cui avviare una chat

La novità più significativa di oggi riguarda una nuova funzione attualmente in fase di sviluppo e che consentirà a WhatsApp di suggerire agli utenti nuovi contatti con cui iniziare una conversazione; un’opzione che apparirà sia ai nuovi arrivati dell’app che a chi la utilizza ormai da tempo e che mira a favorire la nascita di nuove chat, interazioni all’interno dell’applicazione.

Da un punto di vista della UI, come potete notare dalla schermata, la funzione apparirà all’interno di una nuova sezione chiamata “start chatting” al di sotto delle chat già esistenti, spronando gli utenti a iniziare nuove conversazioni con utenti con cui di solito non interagiscono o, in un altro caso, lo fanno ma all’interno di un gruppo o canale.

La sezione, peraltro, si occuperà di suggerire nuovi utenti e mai canali o gruppi che rimangono sopiti nelle nostre chat.

Sottolineiamo, rassicurando la maggior parte di voi, che la funzione di suggerimento di nuovi contatti con cui avviare una conversazione sarà sempre disattivabile dalle impostazioni affinché gli utenti possano sempre preservare un totale controllo sulla propria esperienza su WhatsApp.

Come accennato, la funzione è attualmente in via di sviluppo ed è stata scovata solo dagli infallibili colleghi di WABetaInfo, dunque, è lecito pensare che possano trascorrere settimane, se non mesi, prima di poterla vedere sul canale stabile dell’applicazione.

Risolto un fastidioso problema degli adesivi

L’altra novità di giornata, in arrivo con la versione 2.24.7.25, non è proprio una nuova funzione bensì una ben accetta correzione a un fastidioso problema che affliggeva l’applicazione da qualche settimana ovvero la scomparsa degli adesivi nella sezione dedicata.

Nella fattispecie, il problema si manifestava quando gli utenti tentavano di accedere alla tastiera degli adesivi, ai quali veniva presentata una sezione completamente scarna. Un problema che, sostanzialmente, ha reso per alcune settimane inutilizzabile gli adesivi creando disagi e frustrazione nell’esperienza utente dell’app.

Peraltro, sottolineiamo come il problema non fosse stato riscontrato da tutti i beta tester bensì è avvenuto in maniera casuale finendo per affliggere solo alcuni utenti per ragioni che tuttora rimangono ignote.

La natura di questo bug ha dunque portato ulteriore confusione e incertezza in quanto gli utenti non ne conoscevano le cause (e tuttora non si conoscono) e questo permaneva anche in seguito a un riavvio del telefono, un chiusura forzata dell’applicazione e operazioni simili.

La correzione a questo problema, dunque, è in arrivo sul ramo beta di WhatsApp per Android a partire dalla versione 2.24.7.25 pertanto è in fase di distribuzione a tutti i beta tester nel corso di queste ore.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Mentre la novità riguardante i contatti suggeriti è in fase di sviluppo, la correzione del bug agli adesivi è attualmente in fase di distribuzione ai beta tester, qualora voleste provarla in anteprima dovrete fare affidamento al relativo portale APK Mirror in quanto il programma beta dell’app è ormai chiuso da mesi; nella fattispecie, la versione 2.24.7.25 è disponibile a questo link.

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

