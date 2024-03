Il team di WhatsApp sta lavorando su diverse nuove funzionalità, alcune delle quali sono già state avvistate più o meno recentemente.

In particolare la piattaforma sta lavorando sugli eventi di gruppo con cui gli utenti saranno in grado di programmare ad esempio chiamate vocali e videochiamate attraverso un collegamento generato che permetterà ai membri del gruppo di partecipare.

Il leaker Assembledebug riferisce che in caso di modifiche i partecipanti verranno informati e tutti vedranno un testo “modificato”, tuttavia solo l’utente che ha creato l’evento può modificarlo.

Dal momento che i gruppi possono avere più eventi creati da vari membri, sembra che WhatsApp metterà a disposizione una sezione dove verranno elencati in ordine cronologico tutti i prossimi eventi.

Naturalmente i membri del gruppo potranno confermare la partecipazione e le informazioni sull’evento mostreranno i nomi dei membri del gruppo che si uniranno e quelli che non hanno ancora risposto.

Il rapporto suggerisce che WhatsApp utilizzerà l’autorizzazione “Allarmi e promemoria” di Android per inviare al momento opportuno un promemoria dell’evento ai partecipanti e probabilmente sarà possibile aggiungere l’evento all’app calendario, eventualmente anche con un collegamento per visualizzare il luogo sulla mappa. In caso di annullamento l’evento verrà chiaramente visualizzato con etichette rosse e testo barrato.

WhatsApp sta lavorando su nuove funzionalità

Oltre alla funzione Eventi di gruppo, WhatsApp sta anche lavorando anche su altre novità, tra cui una nuova schermata di composizione per gli aggiornamenti di stato, la qualità di caricamento multimediale predefinita, una nuova opzione per migliorare la privacy dell’avatar e la possibilità di saltare avanti e indietro per i video.

