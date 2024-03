WhatsApp sta continuamente modificando la sua popolare app di messaggistica, ma uno degli elementi che non è stato rinnovato di recente è l’interfaccia utente delle chiamate che ospita i pulsanti per attivare l’altoparlante, passare a videochiamata, disattivare l’audio e chiudere la chiamata.

Ora sembra che l’azienda stia mettendo mano anche in questa sezione, poiché nella versione beta dell’app per Android è stata individuata una nuova barra inferiore durante le chiamate.

WhatsApp testa una nuova interfaccia per le chiamate

Nella nuova riprogettazione tutti i pulsanti sono ospitati in un unica barra, incluso quello per accedere al menu, e le relative icone appaiono in una versione ripiena.

Inoltre, quando si passa da una chiamata audio a una videochiamata, l’interfaccia di conferma della richiesta presenterà un aspetto più coerente con la nuova riprogettazione e anche l’interfaccia della videochiamata seguirà lo stesso principio.

Al momento sembra che queste modifiche siano in corso, in quanto toccando il menu a tre punti non succede nulla, inoltre ci sono alcune incongruenze con il colore di sfondo.

Per ora non possiamo dire se e quando queste modifiche potrebbero essere implementate in via ufficiale, tuttavia potrebbero diventare accessibili più ampiamente in una delle prossime versioni beta di WhatsApp. Con l’occasione vi invitiamo a seguire anche il nostro canale WhatsApp per rimanere informati.

Potrebbe interessarti: Ecco come e perché WhatsApp cambierà dall’11 di aprile