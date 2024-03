Gli ultimi smartphone della serie Google Pixel sono dispositivi eccellenti, ma non sono esenti da problemi. Uno di questi è l’animazione dello scorrimento a volte poco fluida che da diversi mesi affligge soprattutto i dispositivi Google Pixel 8 Pro.

Un utente Reddit ha appena notato che questo bug ora è stato contrassegnato come risolto sul bug tracker ufficiale di Google, ma gli utenti dovranno pazientare ancora.

Google scrive che le ottimizzazioni continue in termini di prestazioni e potenza sono previste per la prossima versione di Android, i quali includono miglioramenti che hanno un impatto positivo sull’interfaccia utente complessiva del sistema, nonché casi d’uso legati ad alcune applicazioni Android.

Il rapporto è stato aperto per la prima volta nell’ottobre 2023, ma da allora altri utenti hanno segnalato problemi simili, indicando che non sono limitati a Google Pixel 8 Pro, in quanto dipenderebbero da Android 14.

Android 15 dovrebbe risolvere il problema dello scorrimento poco fluido

Sembra quindi che bisognerà aspettare la versione stabile di Android 15 per potersi liberare dai sopracitati problemi, a meno che Google non li risolva in una versione di anteprima, ma il gioco probabilmente non varrebbe la candela, visto che le versioni preliminari sono notoriamente instabili.

Android 15 è attualmente disponibile come anteprima per sviluppatori e l’arrivo del programma beta ufficiale è previsto per aprile. Probabilmente verrà rilasciato in versione stabile tra agosto e ottobre 2024.

