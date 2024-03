Google ha in serbo alcune interessanti novità pensate per facilitare ulteriormente i viaggi e gli spostamenti con la bella stagione e le vacanze. In particolare, gli aggiornamenti in arrivo per Google Maps aiuteranno gli utenti a scoprire e personalizzare gli elenchi e a trovare dove andare quando sono in movimento. In arrivo inoltre una barra di navigazione semplificata e una migliore integrazione con l’intelligenza artificiale di Google Gemini. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Novità in arrivo per Google Maps, tra elenchi, IA e design

Google Maps introduce a partire da oggi alcune novità che rendono più facile trovare ispirazione, condividere consigli di viaggio e farsi un’idea di un luogo prima di visitarlo. La prima novità che vediamo riguarda le raccomandazioni e inizia a farsi vedere in alcune città selezionate di Stati Uniti e Canada. Nello spiegare i cambiamenti, Google suppone la pianificazione di un viaggio a New York o a Los Angeles (che rientrano nell’elenco dei luoghi compatibili): cercando la città su Maps e scorrendo verso l’alto è possibile visualizzare elenchi di consigli di persone che conoscono bene il luogo, ma anche elenchi dei posti più amati, come i ristoranti più apprezzati dagli esperti, le guide ai luoghi più iconici e alle gemme nascoste, agli itinerari e non solo; si può anche salvare l’elenco che più interessa, eventualmente per condividerlo con altri.

Questi elenchi si basano sui luoghi di maggiore interesse o su quelli più apprezzati:

🔥 Trending list : aggiornato ogni settimana con i luoghi che hanno registrato un picco di popolarità su Google Maps, è l’ideale per scoprire i posto del momento.

: aggiornato ogni settimana con i luoghi che hanno registrato un picco di popolarità su Google Maps, è l’ideale per scoprire i posto del momento. 🏆 Top list : ospita i luoghi che la community di Maps ha sempre amato, e quindi include i posti migliori della zona, indipendentemente dal trend del momento.

: ospita i luoghi che la community di Maps ha sempre amato, e quindi include i posti migliori della zona, indipendentemente dal trend del momento. 💎 Gems list: per le gemme “nascoste”, le mete non eccessivamente turistiche ma che vale la pena scoprire.

Queste novità sono in distribuzione da questa settimana a partire da più di 40 città tra Stati Uniti e Canada. Nei prossimi mesi Google inizierà a mettere in evidenza alcuni dei migliori elenchi della community di Maps.

Google Maps accoglie nuovi strumenti di personalizzazione per creare e condividere elenchi “definitivi”. La creazione di elenchi aiuta a organizzare i luoghi che si vogliono visitare e a tenere traccia dei luoghi in cui siamo stati, in modo da avere sempre consigli da condividere. Ora è possibile scegliere l’ordine in cui i luoghi verranno visualizzati all’interno di questi elenchi, così da renderli ancora più utili: può servire ad esempio per organizzarli in ordine cronologico durante la pianificazione di un viaggio, o magari per creare un elenco che metta in cima i luoghi preferiti. Questa novità sarà distribuita nei prossimi giorni sia su Android sia su iOS.

Grazie all’intelligenza artificiale di Google, che identifica le informazioni più importanti fornite dalla community di Google Maps, ora è possibile avere da subito un’idea chiara di un luogo e dei suoi posti più importanti. L’IA può mostrare foto e recensioni che riassumono ciò che la gente più apprezza di un dato luogo, come i ristoranti, e proprio scorrendo le foto dei cibi si può contare sull’IA, che aiuta a identificare il nome di un piatto e fornisce informazioni su di esso (costo compreso).

Restando in argomento IA, Google sta aggiornando Gemini per far sì che possa avviare automaticamente la navigazione di Maps quando gli vengono chieste indicazioni stradali. Il comando “naviga verso…” o “portami a” consente di visualizzare un breve riepilogo del percorso, i tempi di percorrenza e un collegamento alle indicazioni stradali; dopo qualche istante, Gemini è ora in grado di aprire Google Maps per mostrare effettivamente il percorso, senza che sia richiesto fare altro.

Google annuncia infine l’arrivo di cambiamenti nel design dell’applicazione, con un nuovo look che include una schermata iniziale di Maps più snella e pulita, con meno schede e nuovi colori per i segnaposti (che possono semplificare la ricerca dei luoghi). Per il momento non abbiamo indicazioni sulla distribuzione di questa novità, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane. Nell’attesa, potete verificare di disporre della più recente versione di Google Maps seguendo il badge qui in basso per il Google Play Store.

