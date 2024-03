Android Automotive è destinato a svolgere un ruolo fondamentale nei veicoli e sono sempre di più le case automobilistiche che hanno deciso di adottarlo, anche se a oggi sono pochissimi i veicoli che lo rendono disponibile.

Il sistema nativo per auto di Google è ampiamente personalizzabile e “SnappOS” ne è un esempio. SnappOS è basato su Android Automotive non per l’uso diretto da parte dei consumatori, ma piuttosto per accelerare l’adozione della piattaforma da parte delle case automobilistiche e di coloro che producono hardware Android Automotive e Android Auto di terze parti e supporta anche i servizi di Google.

In un post sul blog di questa settimana, Snapp Automotive mostra il “Dynamic Theming” della sua interpretazione di Android Automotive, “SnappOS”. Questo motore tematico consente di creare temi approfonditi e impressionanti per l’interfaccia utente dell’infotainment.

SnappOS permette di cambiare dinamicamente l’interfaccia di Android Automotive

Snapp afferma di poter creare un nuovo tema per un’auto in circa due settimane utilizzando JetPack Compose e una volta installato e funzionante consente all’utente di fare cose interessanti, come modificare il tema dell’infotainment al volo attraverso il proprio smartphone.

L’interfaccia dell’infotainment cambia radicalmente aspetto senza interrompere nulla di ciò che l’utente sta facendo e senza bisogno di ripristinare l’interfaccia precedente. Il tema può anche cambiare in base al contesto, ad esempio riorganizzando gli elementi e gli strumenti dell’interfaccia utente a seconda che il veicolo sia parcheggiato o in movimento.

Questa implementazione funziona anche in “SnappOS Light” che è più focalizzato sulla fornitura del software sottostante necessario per eseguire semplicemente Android Auto o Apple CarPlay.

Potrebbe interessarti: Android Auto senza fili, l’adattatore AAWireless ora costa meno